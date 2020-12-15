外交部发言人：坚决反对域外国家恶意挑拨澜湄国家间水资源合作

本报北京12月14日电 （记者王骁波）外交部发言人汪文斌14日在例行记者会上说，中方欢迎域外国家对澜湄国家开发利用水资源提出建设性意见，但坚决反对恶意的挑拨。

有记者问：由美国国务院出资的“湄公河大坝监视”项目14日启动。该项目计划通过卫星来监控澜沧江流域中国大坝的水位，并公开有关信息。请问中方对该项目有何评论？

汪文斌说，近年来，中国与湄公河国家排除外界杂音干扰，不断推进澜湄水资源合作，取得了许多实实在在的进展。

一是信息共享合作不断深化。中方自上月起开始向湄公河国家提供澜沧江全年水文信息，澜湄水资源合作信息共享平台也于近日开通运行。澜湄六国还通过水资源合作联合工作组机制及时通报水电站重大调度情况，分享有关数据。澜湄水资源合作领域的信息透明度不断提升。

二是上游水电站充分发挥“调丰补枯”作用。澜沧江水电站建成以来，通过“雨季蓄洪、旱期放水”，有效避免了下泄流量大起大落的情况。在2016年和2019年流域旱情期间，中方尽最大努力保障澜沧江合理下泄流量，并应下游紧迫需求实施应急补水，得到澜湄国家一致肯定。国际科学界和湄委会都认为，澜沧江梯级电站有助于保持湄公河流量稳定，对湄公河沿岸国家的防汛和抗旱工作是有利的。

三是澜湄水资源合作持续取得实质性成果。澜湄合作开展以来，中国帮助柬埔寨、老挝和缅甸编制流域综合规划和灌溉规划；积极协助下游制定防洪减灾预案；向缅甸、老挝等下游国家输送澜沧江水电能源；帮助下游国家培训水利人才并开展水利水电开发，为促进水资源的可持续利用、造福沿岸各国人民作出了实实在在的贡献。

“以上事实充分体现了澜湄国家间水资源合作所取得的成绩。中方欢迎域外国家对澜湄国家开发利用水资源提出建设性意见，但我们坚决反对恶意的挑拨。”汪文斌说，事实胜于雄辩。中方将坚定不移推进澜湄水资源合作，为六国共同应对旱涝灾害、促进可持续发展作出更大贡献。

《 人民日报 》（ 2020年12月15日 03 版）

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