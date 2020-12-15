“17+1合作”，成果更丰硕

《中国—中东欧国家合作进展与评估报告（2012—2020）》近日在北京发布。报告认为，中国—中东欧国家在各领域合作取得长足进展，成为不同大小、不同治理发展水平国家发展相互尊重、合作共赢关系的成功尝试。

从2012年中国—中东欧国家合作（“16+1合作”）正式启动以来，中国与中东欧国家合作不断加深。2019年，希腊作为正式成员加入了中国—中东欧国家合作，“16+1合作”升级为“17+1合作”，中国与中东欧国家伙伴关系网络越织越密。8年来，中国与中东欧国家高层频繁互访，合作机制日益完善，共建“一带一路”项目持续落地，人文交流不断深入，经贸合作成果更加丰硕。

2019年，中国与中东欧国家双边贸易额达到954.2亿美元。疫情防控期间，中国同中东欧国家之间的合作继续推进。截至6月底，中国已累计对中东欧国家直接投资30.5亿美元，间接投资超过120亿美元。中欧班列发车次数屡创新高。中国品牌商品（中东欧）展、中国—中东欧国家特色农产品云上博览会、中国—中东欧中小企业线上对洽会等一系列线上展会的举办，为受到疫情冲击的中东欧中小企业带来更多商机。

捷克科学院全球化研究中心主任马雷克·赫鲁贝克说：“中东欧国家与中国合作已经成为欧中经贸合作的新增长点和亮点之一。后疫情时代，双方合作也将为地区乃至全球经济的稳定和复苏发挥重要作用。”

保加利亚驻华大使格里戈尔·波罗扎诺夫表示，共抗疫情凸显国家间相互依存的关系。中国经济快速复苏将有力提振世界经济。相信今后中东欧国家与中国合作将进一步深化，惠及各方。

（本报华沙12月14日电）

《 人民日报 》（ 2020年12月15日 03 版）

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