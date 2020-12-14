外交部：坚决反对美国政府无端打压中国企业

人民网北京12月14日电 据外交部网站消息，外交部发言人汪文斌主持14日例行记者会。记者会实录如下：

彭博社记者：我的同事上周被北京国家安全局逮捕，其被指控从事危害中国国家安全的犯罪活动。你可否提供最新情况？

汪文斌：据了解，中国公民范某涉嫌从事危害中国国家安全的犯罪活动，近期被北京市国家安全局依法采取强制措施。目前此案正在依法侦办过程中，范某的各项合法权益均得到充分保障。

法新社记者：欧盟方面就范被捕事发表声明，你对此有何回应？

汪文斌：关于涉及中国公民范某的案件，我刚才已经介绍了有关情况并阐明中方立场。我们敦促欧方切实尊重中国司法主权，停止发表不负责任的言论。

新华社记者：12月12日，习近平主席以录制视频方式出席纪念《巴黎协定》达成五周年气候雄心峰会，并发表重要讲话。习主席在讲话中对未来全球气候治理提出了三点倡议，还宣布了提高中国国家自主贡献力度四项新举措。你可否介绍相关情况？

汪文斌：12月12日，习近平主席应邀以录制视频方式出席气候雄心峰会，并发表重要讲话。

在新冠肺炎疫情全球蔓延、保护主义和单边主义上升、气候挑战日益严峻背景下，习近平主席站在全人类的高度，全面阐述了在新的历史背景下中国的全球气候治理观，深刻回应疫后如何统筹气候变化与经济发展、实现绿色复苏，提出了“团结一心，开创合作共赢的气候治理新局面”、“提振雄心，形成各尽所能的气候治理新体系”和“增强信心，坚持绿色复苏的气候治理新思路”等三点倡议。习主席的讲话体现了中国讲团结、促合作，坚定支持多边主义，坚定支持《巴黎协定》全面有效实施的一贯立场，彰显了中国推动构建人类命运共同体的大国胸怀和责任担当，将引领全球气候治理持续深化、不断向前。

习主席在讲话中还宣布提高中国国家自主贡献的四项新举措，包括到2030年，中国单位国内生产总值二氧化碳排放将比2005年下降65%以上，非化石能源占一次能源消费比重将达到25%左右，森林蓄积量将比2005年增加60亿立方米，风电、太阳能发电总装机容量将达到12亿千瓦以上。这是继9月22日习主席在第75届联大一般性辩论中宣示中国碳排放达峰目标和碳中和愿景后，又一次重大的气候政策宣示，擘画了中国实现碳排放达峰目标的具体路线图，展现了中国应对气候变化的坚定决心和重信守诺的责任担当。

中国是推动全球气候治理的行动派和实干家。我们高兴地看到，在中国、欧盟、联合国等多方积极倡导下，国际社会已经形成合作应对气候变化、加快推进全球气候治理的积极势头。在这次气候雄心峰会上，20多个国家提出了碳中和目标，40多个国家作出了提高国家自主贡献的新承诺。中方愿同各国并肩前行，助力《巴黎协定》行稳致远，开启全球应对气候变化的新征程。

路透社记者：纳斯达克上周五称将把4家中国公司的股票从其指数中移出，此前美方曾要求限制这些公司的股票交易。你对此有何评论？

汪文斌：我们注意到有关消息，这里我愿作两点回应：

第一，现在中国资本市场开放程度正日益提升，国际投资者配置中国公司股票日趋便利，个别企业不在一些国际指数之内，并不妨碍国际投资者通过其他多种方式投资于这些企业，分享中国发展的红利。

第二，中方坚决反对美国政府无端打压中国企业，有关行径严重违背美方一贯标榜的市场竞争原则和国际经贸规则，必将损害各国投资者利益，也会损害美国国家利益和自身形象。

中方敦促美国政府停止将经贸问题政治化，停止滥用国家力量、泛化国家安全概念打压外国企业的错误行为。中国政府将继续坚定维护中国企业的正当合法权益。

澎湃新闻记者：上周六，本年度“大爱无国界”义卖会开幕式在京举行，今年义卖活动将在网上进行，你能否介绍相关安排？

汪文斌：2020年“大爱无国界”国际义卖活动开幕式于12月12日在北京成功举行。国务委员兼外长王毅和夫人钱韦，外交部党委书记齐玉、副部长乐玉成等外交部部领导，以及130余位外国驻华使馆、国际组织驻华机构代表和近40家企业代表以线上线下相结合的方式出席了开幕式。从开幕式情况看，今年出席活动的外国驻华使团及各界爱心人士的人数超过了去年，中外各方反响积极。

今年是一场全新形式的“大爱无国界”义卖活动。我们第一次采用云义卖方式，让“大爱无国界”通过线上平台走进千家万户。我们在开幕式现场已经启动云义卖，并将持续一周的时间。此外，今年的云义卖还第一次加入直播带货环节。12月16日，也就是本周三晚8时至10时，部分外国驻华使节或高级外交官以及外交部驻云南省金平、麻栗坡县扶贫代表将在淘宝“央视新闻”直播间与央视主播共同推介义卖货品。希望大家继续关注后续活动并予以大力支持。

法新社记者：在气候雄心峰会上，联合国秘书长古特雷斯呼吁各国领导人宣布本国进入气候紧急状态，直到实现碳中和。中方是否计划这样做？

汪文斌：刚才我已经介绍了中方在有关问题上的立场。我愿再次强调，中国是推动全球气候治理的行动派和实干家，我们将说到做到。今年9月，习近平主席在联合国大会庄严承诺，中国二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，努力争取到2060年前实现碳中和。习主席在本次气候雄心峰会上又宣布了提高国家自主贡献力度的四项新举措，规划了中国2030年前碳排放达峰目标的具体路径，为最终实现2060年前碳中和目标进一步夯实基础，充分展现了中国推动《巴黎协定》全面有效实施的坚定决心和务实态度。我们愿同国际社会一道努力，推动《巴黎协定》能够得到切实有效实施，同时也为全球应对气候变化作出中国贡献。

路透社记者：由美国国务院出资的“湄公河大坝监视”项目今天启动。该项目计划通过卫星来监控澜沧江流域中国大坝的水位，并公开有关信息。请问中方对该项目有何评论？

汪文斌：近年来，中国与湄公河国家排除外界杂音干扰，不断推进澜湄水资源合作，取得了许多实实在在的进展。

一是信息共享合作不断深化。中方自上月起开始向湄公河国家提供澜沧江全年水文信息，澜湄水资源合作信息共享平台也于近日开通运行。澜湄六国还通过水资源合作联合工作组机制及时通报水电站重大调度情况，分享有关数据。澜湄水资源合作领域的信息透明度不断提升。

二是上游水电站充分发挥“调丰补枯”作用。澜沧江水电站建成以来，通过“雨季蓄洪、旱期放水”，有效避免了下泄流量大起大落的情况。在2016年和2019年流域旱情期间，中方尽最大努力保障澜沧江合理下泄流量，并应下游紧迫需求实施应急补水，得到澜湄国家一致肯定。国际科学界和湄委会都认为，澜沧江梯级电站有助于保持湄公河流量稳定，对湄公河沿岸国家的防汛和抗旱工作是有利的。

三是澜湄水资源合作持续取得实质性成果。澜湄合作开展以来，中国帮助柬埔寨、老挝和缅甸编制流域综合规划和灌溉规划；积极协助下游制定防洪减灾预案；向缅甸、老挝等下游国家输送澜沧江水电能源；帮助下游国家培训水利人才并开展水利水电开发，为促进水资源的可持续利用、造福沿岸各国人民作出了实实在在的贡献。

以上事实充分体现了澜湄国家间水资源合作所取得的成绩。中方欢迎域外国家对澜湄国家开发利用水资源提出建设性意见，但我们坚决反对恶意的挑拨。事实胜于雄辩。中方将坚定不移推进澜湄水资源合作，为六国共同应对旱涝灾害、促进可持续发展作出更大贡献。

彭博社记者：英国《每日邮报》报道称，中国广核集团正考虑从中英核电合作有关项目中撤出。你对此有何评论？

汪文斌：我不掌握你提到的具体情况。作为原则，我可以告诉你，中方一贯鼓励中国企业在互利共赢基础上同别国开展互利合作。我们希望英方能为中国企业在英投资经营提供开放、公正、透明、非歧视性的营商环境。

(责编：徐祥丽、常红)