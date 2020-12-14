驻约堡总领馆提醒领区侨胞圣诞假期前后加强疫情防控和治安防范

人民网约翰内斯堡12月14日电（王磊）据中国驻约翰内斯堡总领馆13日消息，南非卫生部长穆凯兹12月9日宣布南非新冠肺炎疫情已进入第二波传播期，未来感染率还将攀升。

总领馆表示，近期南非每日新增确诊病例出现大幅度反弹，我馆领区豪登省每日新增又回到千例以上，自由州省疫情和治安形势亦较严峻，圣诞新年假期将至，聚会、旅行等可能会导致大规模感染风险。从当地治安形势看，岁末年初也是抢劫、盗窃等治安案件的高发期。领区侨胞的生命健康及财产安全一直是驻约堡总领馆的最大关切，面对第二波疫情与治安案件高发期的叠加，总领馆再次提醒领区侨胞务必增强疫情期间自我防护，并进一步加强安全防范措施：

一、坚决克服麻痹思想、侥幸心理和松劲心态，继续做好做足疫情防护。减少假期不必要外出和长途旅行，关注官方机构发布的疫情消息，避免前往南非疫情热点地区及人群密集的场所，避免聚会、聚餐、娱乐等聚集性活动，保持必要社交距离。如有身体不适，及时居家休养，如发现有疑似症状，可前往指定医院或机构进行检测确认，并遵医嘱进行治疗。排查与确诊者密切接触人员，做好居家隔离观察。

二、进一步提高警惕，增强对圣诞、新年前后盗抢案件高发的防范。加大物防投入，提倡无现金往来，确需运送现金的情况下，雇佣专业保安公司和人员协助运送。建议商户根据自身情况购买必要保险，在偏僻乡村地区经营的超市、酒铺等应严格遵守当地售卖规定，并视情缩短营业时间。如遇抢劫等突发事件保持冷静,以确保人身安全、舍财不舍命为第一原则，不与匪徒发生冲突，优先保障生命安全,如能还击需避免防卫过当。

南非报警电话：10111

南非急救电话：999或082911

外交部全球领事保护与服务应急呼叫中心电话：0086-10-12308或0086-10-59913991

中国驻南非使馆领保协助电话：0027-12-3428826

中国驻约翰内斯堡总领馆领保协助电话：0027-715111494

中国驻开普敦总领馆领保协助电话：0027-723096634

中国驻德班总领馆领保协助电话：0027-761742938

南非华人警民合作中心电话：0027-11-6229515、6228286

(责编：苏缨翔、常红)