新项目、新伙伴、新发展——2020国际中文教育交流周正式启动

人民网讯 12月14日下午，“新项目、新伙伴、新发展——2020国际中文教育交流周”在北京语言大学梧桐会堂正式启动。启动仪式由北京语言大学、中外语言交流合作中心联合举办。教育部副部长、国家语委主任田学军出席启动仪式，以视频方式发表致辞。全国政协常委、香港新华集团主席蔡冠深，全国政协委员、中央广播电视总台央视新闻主播、“汉语桥”冠军导师海霞，北京语言大学、英国驻华大使馆、泰国班凯技术学院、世界汉语教学学会、匈牙利罗兰大学、希腊爱琴大学、埃及驻华大使馆、中外语言交流合作中心等有关机构负责人，分别围绕有关新项目做了发言。现场150多名北京有关高校师生代表，以及全球100多个国家1600多名观众线上参加了启动仪式。

田学军致辞指出，语言是交流的工具、文化的载体。学习和掌握不同国家语言，对促进各国经贸投资合作、文明交流互鉴和人民友好往来具有积极意义。新冠肺炎疫情客观上限制了国与国之间的往来、拉开了人与人之间的物理距离，但我们心与心的距离不应疏远，各国民众特别是青年人学习彼此语言的热情不会消退。

田学军指出，经过多年发展，目前全球已有70多个国家将中文纳入国民教育体系，4000多所国外大学开设了中文课程。据粗略统计，目前中国以外正在学习中文的人数约2500万，累计学习和使用中文的人数近2亿，表明国际中文教育已拥有广泛而坚实的基础。特别是今年以来，国际中文教育并没有因为疫情放慢发展的脚步，中外各级各类学校和专业机构积极应变、主动求变，利用互联网、人工智能等技术开拓新模式、打造新平台，推动国际中文教育进入线上线下融合发展的新时代。

田学军说，两个月前，全球首个网络中文课堂—希腊爱琴大学网络中文课堂正式投入运营。该课堂根据希腊方面的实际需求量身打造，采用班级制，实行远程直播+群组辅导的教学方式，教师提供远程教学服务，并为每名学员配备了纸质教材和定制APP软件，力争让大家有良好的学习体验。两周前， “全球中文学习平台”落户中国青岛，旨在利用智能语音和人工智能技术为全球中文学习者提供服务。

田学军表示，疫情加速新技术应用，推动语言学习变革。本次交流周以“新项目、新伙伴、新发展”为主题，顺应了国际中文教育的发展趋势。中国愿同世界各国一道努力，加强语言教育的双向交流与合作。同时，欢迎中外企业、社会组织积极参与国际中文教育，打造新的发展业态，形成新的合作模式，推进在线中文教育平台建设、资源建设、标准建设，推动线上线下中文教育实现高质量融合发展。相信在各国政府、企业和专业机构的关心支持下，在各国中文学习者、爱好者和教育工作者的共同努力下，国际中文教育一定能够迎来新的发展、迈上新的台阶，为增进中国与世界各国的友谊与合作，为推动构建人类命运共同体贡献新的力量！

启动仪式上，结合“新项目、新伙伴、新发展”主题，北京语言大学校长刘利致辞介绍了学校参与国际中文教育事业发展的主要做法；英国驻华大使馆文化教育公使包迈岫致辞介绍了中英合作开展“中文培优”（MEP）等项目的成功经验；泰国班凯技术学院院长巴缇·朱拉勒致辞肯定了中泰合作开展“中文+职业技能教育”的特色项目；天津师范大学校长、世界汉语教学学会会长钟英华致辞提出了相关社会组织和专业机构参与国际中文教育的新型模式；匈牙利罗兰大学副校长郝清新致辞回顾了中匈合作开展高校中文院系专业的基本情况；希腊爱琴大学校长克丽丝·维齐拉基致辞介绍了本校全球首个网络中文课堂的工作进展；埃及驻华大使馆文化教育参赞乌麦伊麦·迦尼姆致辞展示了中埃双方合作开展埃及中小学中文教育的最新成就；全国政协委员、央视主播师海霞致辞介绍了自己参与指导“汉语桥”世界大中学生冠军赛的故事和体会；全国政协常委蔡冠深致辞介绍了企业支持国际中文教育的设想。

中外语言交流合作中心主任马箭飞总结致辞表示，作为国际中文教育专业机构，语合中心主要负责统筹建设国际中文教育标准、教师、教材、考试等资源体系，支持中外学者、教师和学生交流，运行汉语水平考试、汉语桥、新汉学、奖学金等项目，同时大力促进中外语言双向交流和多元合作。面向未来，语合中心将致力于推动国际中文教育可持续、高质量新发展，不断创新推出适应需求、灵活多样的新项目，努力构建多主体、多层次的新型伙伴关系，不断扩大国际中文教育的“朋友圈”，增强国际中文教育“大家庭”的吸引力。

致辞环节结束后，中外嘉宾手按象征国际中文教育大家庭的水晶地球仪，一起启动2020国际中文教育交流周。

2020国际中文教育交流周由语合中心发起，由北京大学、北京语言大学、世界汉语教学学会、中国国际中文教育基金会、汉考国际、五洲汉风等20多所知名高校、专业机构、社会组织和相关企业联合主办，采用线上线下相结合、以线上为主的活动方式，旨在为全球广大中文学习者、爱好者和教育工作者搭建展示成果、分享经验、加强协作、谋划未来的新平台，是新冠肺炎疫情影响下延续和创新举办国际中文教育大会的新举措。交流活动持续一周，场次多达23个，分议题60多项，包括国际中文教育愿景与使命、创新与发展等论坛，中文教师专业发展、在线教学资源建设等研讨，“中文+职业技能”项目、区域/国别中文教育政策等交流，以及“汉字风景”“民以食为天”“唱歌学中文”等线上展示体验等活动。

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