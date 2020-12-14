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蒙古国再推惠民政策保民生

2020年12月14日12:54  来源：人民网-国际频道
 

人民网乌兰巴托12月14日电（记者霍文）据蒙古国政府网站消息，蒙政府12月13日推出惠民政策，以保障新冠肺炎疫情下企业能够维持和民众生活水平不下降。该项惠民政策包括：2020年12月1日至2021年7月1日，除事业单位、国企及采矿及加工业、银行等金融机构、石油生产与进口企业、互联网和移动电话运营商等行业，其他企业和居民免缴水电费、供暖费和垃圾清理费。现行清洁煤价格在此前优惠50%的基础上再下调25%。上述免缴费用将由政府财政承担。

今年3月以来，蒙古国政府曾两次实施针对中小企业、普通家庭和弱势群体的惠民政策，包括免除税收、延迟偿还贷款、发放生活补贴等多项内容，执行期限截至2021年7月1日，以帮助人们渡过疫情难关。

据蒙卫生部统计数据，截至12月14日11时，该国累计冠肺炎确诊912例，包括境外输入383例，本土关联病例459例，首都“恩赫萨仁”疗养院确诊病例49例，国家传染病研究中心医护人员确诊病例17例，军事中心医院4例。累计治愈384例。

根据蒙政府12月9日决定，自当日6时起首都乌兰巴托及色楞格、后杭爱等省市疫情防控级别由下调至高度戒备状态，部分行业和企业恢复营业。因发现新冠肺炎本土确诊病例，蒙古国11月12日起实施了疫情防控全民戒备状态。

(责编：苏缨翔、常红)
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