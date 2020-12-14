担心“无协议脱欧”　英国超市忙囤粮

英国与欧洲联盟未来关系谈判陷入僵局，双方都在就英国明年元旦“无协议脱欧”的最坏情况做应急预案。英国媒体报道，经英国高级官员提醒，英国多家超市开始忙着囤积食品和其他商品，为“无协议脱欧”做准备。

英国《星期日泰晤士报》13日以英国一家超市连锁业巨头的高级顾问为消息源报道，多名高官“一周前在一次谈话中提及准备‘无协议脱欧’，这周末的消息是确定‘无协议’”。超市经营方和官员们都非常担心民众恐慌性抢购的程度可能史无前例，远超新冠疫情引发的抢购潮。按照这名不愿公开姓名的顾问的说法，肉类供应不会受影响，水果主要来自南美，而蔬菜可能要面临3个月供应短缺。

卫生部多名官员先前告诉药品和医疗器械供应商，需要在英国安全地点储存可供6周的医用物资。

在肯特郡主要轮渡港口多佛尔镇外的公路，货车12日排起长队，绵延将近5公里。英国公路运输协会首席执行官理查德·伯尼特说，这种场面在“往年同期非常罕见”，这预示着今后它可能成为常态，“着手囤货是实实在在的”。

此前一天，受英国企业囤货热潮影响，法国北部主要港口城市加来出现货车拥堵场面，队伍长达约16公里。当地政府官员说，开往加来和英吉利海峡隧道的货车数量过去3周内增加50%。

英国咨询企业“英国思考”13日发表的一项调查结果显示，66%的调查对象预计将出现“无协议脱欧”，58%认为这将对生活产生负面影响，仅26%认为这不会影响他们的生活。

《星期日泰晤士报》报道，随着“无协议脱欧”可能性上升，英国政府与4家轮渡货运企业签署协议，每周安排3000辆货车向英国运输食品和药品；16个政府部门将派人参加定于16日开展的演练，以应对最糟糕情况；多名官员则提前批准数以百计的紧急预案，以应对“每种可预见的场景”。（王鑫方）【新华社微特稿】

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