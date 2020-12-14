 南非约堡大学非洲中国研究中心首届理事会召开

人民网约翰内斯堡12月13日电（王磊）当地时间12月9日，南非约翰内斯堡大学非洲中国研究中心首届理事会在线上召开。理事会由南非总统府办公室前部长伊索普.帕哈德（Essop Paha）主持，非洲中国研究中心中外方主任孟大为和彭奕副教授做2020年工作报告，回顾过去展望未来工作安排。

约翰内斯堡大学非洲中国研究中心自2018年11月成立以来，举办了一系列有国际影响的高层级对话，聚焦教育、文化、经济和科技等领域，和多个有影响力的学术机构有不同程度的合作。

今年，约堡大学马瓦拉校长任命了各学术领域、商经行业有影响力的中南两国领军人物作为约堡大学非洲中国研究中心的理事，希望能进一步推进、深化中心的发展，服务两国的友谊与合作。

参会理事有：南中经贸协会会长、国家电网公司非洲办事处主任汪文安，南中经贸协会秘书长、人民网南非负责人韦冬泽，中国电信南非有限公司董事长张广珠，中国建设银行约堡分行董事长骆梅炜，南非政治研究学会和南非金砖五国智库研究员，约堡大学Siphamandla Zondi教授，AngloGold Ashanti可持续发展部高级副主席Baso Sangqu大使，约堡大学传播学院院长Sarah Chiumbu教授，非洲-中东中心主任Na'eem Jeenah先生，约堡大学战略研究支持部主任Ndivhuwo Luruli博士，全球对话研究所主任Philani Mthembu博士等。

在首届理事会议上，理事们就2020年非洲中国研究中心取得的成绩表示祝贺，纷纷表示将在自己专长的领域提供话题，将中非研究做深、做广、做实，进一步推动中非友好合作。

(责编：苏缨翔、常红)