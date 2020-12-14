“中国向载人登月迈出又一步”（国际论道）

12月1日23时11分，嫦娥五号探测器成功着陆在月球正面西经51.8度、北纬43.1度附近的预选着陆区，并传回着陆影像图。这是在北京航天飞行控制中心拍摄的落月后的嫦娥五号探测器模拟图（12月2日摄）。

新华社记者 金立旺摄

承载中国首次地外天体采样使命的嫦娥五号任务正在稳步开展。从探测器成功落月到完成月球表面自动采样，从上升器月面点火实现地外天体起飞，再到上升器与轨道器和返回器组合体交会对接与样品转移……连日来，国际社会持续关注嫦娥五号的最新动态，表达对中国航天成就的赞叹和国际航天合作的期待。

“太空计划的重要一步”

把约2000克的月壤样品“打包”带回，是嫦娥五号此次探月的核心任务。英国广播公司网站报道称，为顺利完成采样任务，嫦娥五号配备了摄像机、光谱仪、雷达、一只进行表取采样的机械挖掘臂以及一台进行钻取采样的钻具。

“毫无疑问，嫦娥五号没有让人失望。”西班牙《阿贝赛报》网站称，“作为中国探月工程三期发射的月球探测器，它执行了中国首次地外天体采样返回任务。”

“这是中国空间探索的最新努力，也是人类自上世纪70年代以来首次争取将月球样本带回地球。”美国《华尔街日报》评论称，此前只有美国和前苏联成功从月球采集过样本，人类已有44年没有此类探索。《华盛顿邮报》称，这是中国一系列探索月球任务中最新的一次，显示了中国作为太空探索力量的崛起。

美国《纽约时报》关注到，中国官方媒体对嫦娥五号的发射进行了现场直播。“这次毫无延迟的直播，是中国对其航天工程越来越有信心的一个证明。”该报道还称，美国宇航局副首席科学家戴维·德雷珀赞叹，“嫦娥五号是一项非常大胆的任务，中国正朝着更深理解月球历史的目标前进。”

据德国《明镜》周刊网站报道，中国嫦娥五号探测器从月球表面传回的照片非常清晰。小块岩石、尘土和小型隆起与探测器的金属光泽形成鲜明对比。但对中国人而言，另一幅画面可能比科学图像更为重要：在月球上展示中国国旗。中国国旗从探测器的特殊结构中展开后，探测器对它进行了拍照。该报道称，探月任务被视为中国雄心勃勃的太空计划的重要一步。这个年轻的太空国家想积累经验，以便在未来成功实现载人登月。

“意味着雄厚的科技实力”

首次月面自动采样与封装，首次月面起飞上升，首次月球轨道交会对接……嫦娥五号创造多项“首次”记录，表明中国在多个关键技术领域取得重大突破，引发外媒热议。

据德国《明镜》周刊网站报道，西方专家普遍认为中国此次探月行动的方案很出色。欧洲航天局高级科学顾问马克·麦考林表示，此次任务比登月本身要复杂。它与“阿波罗计划”有很多共同之处，显然是中国向载人登月任务迈出的又一步。

《纽约时报》称，嫦娥五号成功完成了中国自2013年以来的第3次无人月球着陆，第1次的嫦娥三号和玉兔月球车是中国首次在月球上软着陆。2019年，嫦娥四号在月球远端着陆，这是来自地球的航天器首次做到这一点。

“本世纪以来的3次探测器登月行动，全都来自中国的‘嫦娥’。”英国广播公司网站近日刊文称，对一个国家而言，拥有探索月球的能力意味着拥有雄厚的技术实力。

“嫦娥五号任务具有前所未有的挑战，尤其使用了多项创新技术。”法新社援引分析人士观点称，嫦娥五号采样返回任务比中国历次探月任务更复杂、更困难，因为它不仅需要从月球表面起飞、以更高的速度再入地球大气层，还需要在月球轨道上开展月球轨道交会对接操作。

南非《星报》刊文称，飞天梦承载着人类美好憧憬，与人类历史一样悠远，其中月球是飞天梦的重要载体。嫦娥五号探测器的一系列成功，是中国探月工程迈出的铿锵一步，是一项辉煌灿烂的成就。

“中国的航天事业正在有条不紊地取得进展。”英国《泰晤士报》的一篇报道盘点了中国近些年在航天领域取得的突出成就。该报道指出，中国自2003年将第1位航天员送入太空后，至今“神舟”飞船已经将数名航天员送入太空；今年7月，中国发射了“天问一号”火星探测器，并计划在2022年前后建成空间站。

“愿加快推进航天合作”

国际舆论普遍认为，嫦娥五号探月工程的实施，将进一步推动人类对月球的相关科学研究，对国际航天合作具有重要意义。

《纽约时报》指出，对地球上的科学家而言，嫦娥五号采集的月壤样本相对年轻，可以用于更好地调校用于评估太阳系内行星、卫星、陨石地理表面年龄的技术。这些样本还将帮助科学家验证有关嫦娥五号着陆区域火山喷发原因的假说。

《自然》杂志刊文称，“嫦娥五号将在此前从未探测过的区域——由火山熔岩形成的广袤平原‘风暴洋’——提取样本。这些样本或将为月球史这张庞大拼图增加一些额外的部分。”

近日，欧洲航天局连续在社交媒体上为嫦娥五号太空之旅点赞，并在官网发表介绍文章。文章称，在嫦娥五号发射后的两个关键阶段，欧洲航天局使用其位于南美洲的库鲁航天中心和位于非洲的马斯帕洛马斯航天基地，为探测器提供数据传输中继服务。

俄罗斯总理米舒斯京表示，嫦娥五号是中国航天计划的一个阶段性成就，愿加快推进两国航天合作。

据塔斯社报道，俄罗斯国家航天公司主管国际合作的副总裁谢尔盖·萨维利耶夫代表公司，就嫦娥五号探测器成功着陆向中国同行表示祝贺。他指出，这项计划的新一阶段任务的圆满完成是一个历史性事件。萨维利耶夫表示，月球研究是各国航天活动的优先方向之一。俄罗斯和中国经常讨论在这一领域发展合作。

美国海军战争学院航天专家琼·弗里兹说，嫦娥五号技术上的复杂性使它“在许多方面引人注目”。如果任务成功，这将是火星采样返回甚至载人登月任务的蓝图。“中国正在显示其研发并成功实施持续性高科技项目的能力，这对地区影响力和潜在的全球合作关系非常重要。”

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