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中国外贸强劲复苏提振全球信心（专家解读）

■ 受访专家：清华大学战略与安全研究中心客座研究员 卞永祖

2020年12月14日08:03  来源：人民网－人民日报海外版
 

据中国海关总署发布的数据，今年1—11月，中国进出口总值达到29.04万亿元人民币，同比增长1.8%。11月，中国出口2680.7亿美元，同比增长21.1%，出口增速创下2018年3月以来新高。亮眼的外贸成绩单，引发外媒高度关注。

法国《费加罗报》认为，中国11月出口增速是两年多来的最高水平，这进一步确认了中国经济的复苏。法国《回声报》称，中国出口已经连续6个月实现增长，11月的出口增速几乎是10月出口增速的两倍。这主要得益于中国医疗设备和物资、用于远程办公的电子产品出口大幅增加。此外，年底节庆产品、大众电子产品以及高科技产品出口也得到了大幅度增加。

英国《金融时报》称，全球对中国商品的需求不断上升，推动中国贸易顺差创下最高月度纪录。路透社援引分析人士观点称，得益于中国经济最早从疫情中复苏，外贸增长动能有望持续到明年上半年。

中国最新外贸数据表现亮眼，释放三个积极信号。

其一，中国经济处于稳步复苏之中。投资、消费、出口是拉动经济增长的三驾马车。11月出口增速创下历史新高，表明出口对中国经济的拉动力十分明显，未来一段时间有望继续保持。

其二，中国疫情防控维持向好态势。在新冠肺炎疫情严重冲击世界各国经济的当下，中国外贸及经济复苏动力十足，离不开防控工作创造的良好环境。

其三，中国经济具有独特优势。一方面，中国拥有完整的上下游供应链，使得生产不至于中断；另一方面，中国拥有较强的经济应变能力，能够及时抵御外界不确定因素带来的冲击。一个关键因素是，中国经济结构优化趋势明显，这是应变能力的重要基础。从11月份的外贸数据来看，不仅口罩等纺织品、塑料制品、家具、玩具增长幅度较大，农产品、机电产品、高新技术产品更是表现优异，环比增幅分别为14.2%、15.2%、18.8%。

中国外贸逆势上扬、经济稳妥应变，离不开国家宏观调控政策的支持。例如，央行采取宽紧结合的货币政策，促使资金向实体经济流动；财政政策大力实施减税降费，对企业和实体经济的扶持力度明显；对一些特定行业的科研攻关项目进行资金定向支持；继续扩大对外开放，支持外贸企业发展等。

当我们谈论中国亮眼的进出口数据时，还不能忽略这样一个事实——中国内需市场不断扩大，对经济起到了托底作用。中国经济发展的根本在于其是一个内需型经济体，这使得企业拥有了更多的发展机会，增强了企业应对风险挑战的能力。

此外，第三季度不少国家在疫情中艰难复工复产、年底消费旺季到来等诸多因素，也为中国外贸企业的发展带来一些机遇。

在新冠肺炎疫情严重冲击世界经济的背景下，中国外贸等经济数据强劲反弹，对世界经济复苏意义重大。

第一，中国具备完整的产业链和强大的生产能力，能够为全球供应链、尤其是抗疫物资供应链提供保障。

第二，作为内需驱动型的大型经济体，中国经济数据向好必然伴随着内需市场的不断扩大，将给各国企业带来更多商机。

第三，中国加快经济结构转型，科技研发投入和能力不断提高，将拉动全球经济增长。从长远来看，经济发展有赖于科学技术的突破。疫情期间，中国互联网、5G、大数据等领域发展迅速，有望加快新一轮科技革命的到来，为全球经济提供发展新动力。

第四，中国进出口增长迅速，使国际社会看到，经济全球化和多边主义仍是世界发展的大潮流。这启示各国，全球经济紧密联系，任何国家都不能画地为牢，唯有团结起来加强合作，才能使本国及世界经济尽快走出疫情阴霾。 

（本报记者  李嘉宝采访整理）

(责编：艾雯、燕勐)
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