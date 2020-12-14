“3万只羊是我们的真心诚意”（我在中国当大使）

蒙古国驻华大使图布辛·巴德尔勒近照。

海外网 季星兆摄

现任蒙古国驻华大使图布辛·巴德尔勒，彼时就在总统随行人员中，他也见证了10月蒙古国向中国捐赠羊交接仪式。“蒙古国有句话‘得志时送骆驼，不如落魄时送根针’，3万只羊代表着蒙古国人民的真心诚意。”近日接受人民日报海外网专访时，巴德尔勒从“羊的故事”讲起，畅谈建交71年历久弥新的蒙中友谊。 “雪中送炭难”“患难见真情”，蒙古国捐赠的首批1.2万只羊11月12日从内蒙古二连浩特启运湖北的现场，飘扬着这样的标语。今年2月底，蒙古国总统巴特图勒嘎在中国抗疫斗争最吃劲时专程访华，并宣布向中方赠送3万只羊。

“中国是蒙留华学生的‘第二祖国’”

疫情似鉴，鉴出中蒙两国心灵相契，鉴出何为“得好乡邻胜过亲”。蒙古国送来3万只羊的重磅大礼，引起中国网友高度关注，相关新闻持续刷屏，屡屡冲上社交媒体热搜榜，甚至有中国歌手创作纪念歌曲《你送我3万只羊》。中国网友的热情跨过戈壁与草原，传回到蒙古国人民耳中。“这首歌蒙古国人民也听到了，还有人将它翻译成了蒙语。什么是人文交流？这就是真正的人文交流。”巴德尔勒说。

蒙古国邻居对中国人民的真挚情谊不止于羊。新冠肺炎疫情发生以来，蒙古国政府第一时间宣布向中方提供20万美元捐助；蒙古国社会各界人士自主发起捐款活动，多家公司员工自愿捐出一天工资支援中国。不少蒙古国留华学生回国后积极参与了“永久邻邦、暖心支持”行动，自主制作公益片《加油武汉》，使用中蒙双语为武汉打气祈福。巴德尔勒说：“对于这些留学生来说，中国就是他们的‘第二祖国’。”

据介绍，中国是蒙古国最大的留学目的地国，目前有1.4万余名蒙古国学生在华留学。“这些学生在街头为中国抗疫募捐的举措令人感动。待他们学成归国后，定将成为蒙古国未来的栋梁，架起两国友谊的桥梁。”巴德尔勒期待，未来两国进一步加强教育交流合作，让更多蒙古国学生感受中国文化、中国先进科技的魅力。

“二连浩特是蒙中贸易的一扇窗口”

对蒙方在疫情中的雪中送炭，中方也投桃报李，毫无保留地同蒙方分享防控经验和信息，提供医疗物资援助。在双方共同努力下，抗疫合作取得显著成果。两国积极开展复工复产合作，成功建立“绿色通道”并顺利运行。

全球贸易受到疫情严重冲击，中蒙最大陆路口岸二连浩特却创下了两个历史同期最好成绩：11月7日，进出口运量较去年提前37天突破1400万吨大关，实现同比增长12.8%；接运出入境中欧班列突破2000列，同比增长52.8%。

在全球经济整体下行压力增大的背景下，二连浩特何以逆势而上？巴德尔勒认为，这一方面要归功于中国严格的疫情防控措施。蒙中互为陆地边界线最长的邻国，却非常难得地保持着病例相互“零输出”的纪录；另一方面，随着电子化贸易系统的引进，二连浩特的通关安全性有了保障，效率大大提高，“几乎没有受到疫情影响”。

“二连浩特是我最喜欢的中国城市，也是蒙中贸易的一扇窗口。”巴德尔勒表示，蒙中双边贸易额占到了蒙古国总贸易额60%以上，对华贸易的重要性不言而喻。二连浩特，这座“斑斓之城”自古就是“茶叶之路”“草原丝绸之路”的重要节点。如今，“一带一路”与“草原之路”在二连浩特交汇对接，铁道上飞驰的是一趟趟中欧班列。“二连浩特联结了蒙中，也联结了欧亚大陆。”

近年来中国为蒙古国提供大量优惠贷款用于交通基础设施建设，中企承建的项目为蒙古国交付了全国第一条高速公路、全国最大的互通立交桥。“这些基础设施建设都是为了打好基础，以备将来把蒙古国有竞争力的产品出口到中国，出口到欧盟市场。”巴德尔勒说。

“亲眼看到布达拉宫令我激动”

10月22日，巴德尔勒出席蒙古国向中国捐赠羊交接仪式时，终于来到了他慕名已久的二连浩特。当时他正式就任蒙古国驻华大使才3天。尽管时间紧，但他依然坚持从北京乘轿车赴二连浩特，因为他想亲眼看看沿途风貌，也直接了解中国的风土人情。

履新时间虽不长，但巴德尔勒的足迹已遍及中国不少省市。谈及11月初的拉萨之旅，他回味无穷：“蒙古国有信仰藏传佛教的传统文化。能踏上青藏高原，亲眼看到布达拉宫，非常令我激动。”在这次访问中，巴德尔勒不仅看到了西藏发展的巨大成就，也看到了中国在文物保护方面付出的重大努力。“我参观了许多古建筑，发现中国政府把历史古迹保护得很好。”

如果说巴德尔勒在拉萨感受到了传统与现代的融合，那他在上海看到的则是国际大都市的风采。第三届中国国际进口博览会让他感慨良多：“这届进博会克服疫情影响圆满举办，实在难能可贵。”如此盛会，为包括蒙古国在内的广大发展中国家提供了进入中国市场的宝贵机会，巴德尔勒自然不会错过。通过进博会这个大平台和风向标，他把了解到的市场信息反馈给许多蒙古国企业，帮助他们更好地了解未来发展和投资的大方向。

对中国了解越多，巴德尔勒对发展蒙中合作的信心就越坚定。他相信，两国未来的合作空间将更加广泛，蒙中企业合作将日益深入。“要把防疫期间的一切挑战转化为两国合作的机遇，蒙中将为两国关系史上的最好时期揭开新篇章。”巴德尔勒表示。

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