开创合作共赢的气候治理新局面（望海楼）

地球是人类赖以生存的共同家园，呵护地球就是呵护我们的未来。5年前，各国领导人以最大的政治决心和智慧推动达成应对气候变化《巴黎协定》。当前，国际格局加速演变，全球气候治理的未来更受关注。12月12日，在由联合国及有关国家倡议举办的气候雄心峰会上，中国国家主席习近平强调，团结一心，开创合作共赢的气候治理新局面 。

无论是5年前的《巴黎协定》，还是刚刚结束的气候雄心峰会，都凸显了国际社会应对气候变化的坚定决心。但放眼全球，人类面临的生态环境依然严峻，目前地球二氧化碳水平已处于创纪录高位，气温较工业化前水平升高1.2摄氏度。对此，联合国秘书长忧心忡忡地呼吁全球进入“气候紧急状态”。

天下一家，命运与共。实践证明，全球面临共同的生态新难题，那种单边主义和独善其身的做法已经没有市场，那种“甩锅”他人和规避责任的做法遭人唾弃。世界各国要提振雄心，形成各尽所能的气候治理新体系，遵循共同但有区别的原则，有钱出钱、有力出力、有人出人。要增强信心，坚持绿色复苏的气候治理新思路，共同秉持绿色低碳、循环、可持续的生产生活方式，从绿色发展中寻找发展的机遇和动力，用行动构筑尊崇自然、绿色发展的生态体系。

中国是全球环境治理的坚定支持者，是落实《巴黎协定》的积极践行者。一个行动胜过一打纲领。一方面，中国着力建设资源节约型、环境友好型社会，实行了生态环境保护最严格的制度、最严密的法治，并且把生态文明建设写入宪法。另一方面，中国积极参与和推动与各国政府、国际组织、国际机构的务实合作，为促进国际社会合作应对气候变化发挥着积极的建设性作用。中方已经宣布将提高国家自主贡献力度。在这次气候雄心峰会上，中国进一步宣布，到2030年，中国单位国内生产总值二氧化碳排放将比2005年下降65%以上，非化石能源占一次能源消费比重将达到25%左右，森林蓄积量将比2005年增加60亿立方米，风电、太阳能发电总装机容量将达到12亿千瓦以上。

中国为《巴黎协定》的达成和执行作出的重要贡献，得到国际社会的广泛肯定。在这次气候雄心峰会上，习近平主席再次郑重承诺，中国将以新发展理念为引领，在推动高质量发展中促进经济社会发展全面绿色转型，脚踏实地落实上述目标，为全球应对气候变化作出更大贡献。

“万物各得其和以生，各得其养以成”。地球是人类共同的、唯一的家园。清洁美丽、天人合一的和谐世界多么美好！地球大家园是百花盛开还是万物凋零，很大程度上取决于国际社会能否形成气候治理的有效新探索。这一任务光荣而神圣，任重而道远。

（作者为中国青年政治学院马克思主义学院副院长、教授）

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