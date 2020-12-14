中东经济显露缓慢复苏态势（国际视点）

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近期，受益于一系列稳经济政策措施，中东国家经济显露缓慢复苏态势，部分行业复苏迹象明显。有专家指出，受多重因素影响，中东地区经济复苏前路仍充满不确定性，恢复至疫情前水平尚需时日。

国际评级机构惠誉近日发布的一份经济评估报告指出，2020年中东地区经济增速预计将收缩5.1%，2021年有望反弹至3.5%。为应对疫情冲击，中东国家持续出台相关稳经济、保民生政策措施，同时加快推动经济结构转型，努力恢复经济。

地区多国经济指标逐步好转

最近，阿联酋迪拜的世界贸易中心人潮涌动，一年一度的海湾信息技术展在这里举行，来自全球60多个国家和地区的1200家公司的代表参展。数据显示，迪拜第三季度连续三个月的综合采购经理人指数（PMI）均突破50，表明相关行业经济正逐步扩张。作为重要航空枢纽的迪拜国际机场客流量也在逐月增长。

在埃及的苏伊士运河上，一艘艘货轮鸣笛驶过。作为埃及经济支柱之一，运河的通航收入已经恢复正增长。苏伊士运河管理局日前宣布，今年11月，有1614艘货轮从运河通过，运河收入达到4.88亿美元，与去年同期相比增长了2.4%。声明指出，疫情防控期间，苏伊士运河一直保持正常通航，灵活定价策略为减弱疫情影响发挥了积极作用。国际货币基金组织近期发布的经济展望报告预测，埃及今年经济增长率将达3.5%，成为中东地区唯一实现经济正增长的国家。

在土耳其，许多地区酒店业、旅游业、零售业等呈现出逐步回暖态势。土耳其国家统计局最新数据显示，该国第三季度经济好于预期，同比增长6.7%，与第二季度国内生产总值大幅萎缩9.9%形成鲜明对比。其中，家庭消费同比增长9%，成为经济增长的主要驱动力。

在执行严格防疫措施的前提下，中东多国政府近来持续推动经济社会生活恢复正常。以色列中央统计局日前发布的数据显示，随着封禁措施的解除，人们陆续重返工作岗位，失业率已从10月的18%下降至11月的14.6%。

稳经济、保民生措施持续出台

中东多国政府持续推出稳经济、保民生政策措施，通过减免税费、补贴困难人群、扶持中小企业等方式，助力卫生、旅游、航空等受影响较大的行业尽快恢复。

埃及政府已在抗击疫情过程中拨款1000亿埃镑（1美元约合15.6埃磅）用于提振本国经济。该笔拨款陆续用于购买大宗必需品和医疗物资，降低工业用天然气和电力价格，援助困难人群和学生，支持旅游业和房地产业融资等方面。此外，埃及着手开辟农产品出口新市场，积极向世界银行和国际货币基金组织寻求资金援助，力促经济尽快恢复增长。

11月底，阿联酋政府宣布改革现行商业公司所有权法，取消了在境内注册公司必须由本国国民作为股东持股的要求，并准许多个行业向外国投资者开放，以吸引更多外国投资。迪拜政府10月底推出5亿阿联酋迪拉姆（1美元约合3.7阿联酋迪拉姆）的经济刺激计划，加大力度减免各项费用，全力帮助旅游业、零售业、外贸和物流服务业等相关企业渡过难关。这是迪拜今年第四次出台经济刺激计划，资金投入总额已达68亿阿联酋迪拉姆。

沙特10月初推出新措施，通过降低开发商及购房者的税费，刺激房地产业加速恢复。沙特此前出台的多项经济刺激计划包括为企业提供无息贷款、电费折扣、贷款延期及政府担保等，也正显露积极成效。沙特政府还宣布实施削减公共支出、取消部分补贴在内的财政紧缩政策，试图加强公共财政的可持续性。

摩洛哥持续推进实施“恢复计划”，重点加大对制造业等产业部门及中小企业的扶持力度，努力创造就业岗位、维持民众收入来源。以色列推出的“经济安全网”计划已实施一个多月，为受疫情影响的个人和企业提供了多项救助，极大推动交通、住房、旅游和高科技等行业加速恢复。约旦政府12月初宣布加大对受疫情影响严重行业的资助力度，其中包括将为旅游业提供约合2800万美元的无息贷款。

经济复苏进程仍存不确定性

国际货币基金组织总裁格奥尔基耶娃在近日举行的阿拉伯财政论坛部长级视频会议上表示，中东地区多国近期提振经济的举措取得显著效果，未来仍有必要在政策上持续发力。受多重因素影响，中东地区经济复苏仍将是一个漫长、艰难且充满不确定性的过程。

格奥尔基耶娃对埃及、摩洛哥、约旦和苏丹加强税收管理，海合会国家逐步取消燃料补贴等措施表示肯定，呼吁继续采取帮扶政策增加中期收入、提高支出效率，应对疫情给中期经济带来的深远影响。

有分析指出，疫情防控期间，中东地区国家努力加快经济结构转型步伐。世界银行发布的一份报告表示，地区国家为应对疫情冲击正加快重塑本国经济结构，推动数字经济发展。

据报道，埃及、沙特、阿联酋、土耳其、摩洛哥、约旦、黎巴嫩等国在线购物、无现金支付等业务均出现快速增长。《海湾商业》网站认为，疫情结束后，消费者逐渐培养起来的在线购物、在线支付等消费习惯不会消退，数字经济持续向好发展势头不变。

沙特费萨尔国王研究中心研究员哈立德表示，以石油和天然气为代表的能源业及航空、旅游等行业，是此次受到疫情冲击最严重的领域。沙特等国再度认识到推进经济多元化、摆脱经济增长对石油过度依赖的重要性和迫切性。

《今日埃及》网站刊文称，中东国家采取的有针对性纾困措施效果明显，地区经济正逐步走出低谷。从长远来看，中东国家经济将保持持续向好态势。

总部位于荷兰的安卓信用保险集团最近发布报告称，2021年和2022年，中东地区的经济增长率有望分别达到3.6%和4%，其中大部分将由非石油经济推动。教育、信息通信、金融科技、制药和可再生能源等产业是最有希望推动经济增长的领域。

（本报开罗12月13日电）

《 人民日报 》（ 2020年12月14日 16 版）

(责编：郝江震、白宇)