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“了解更多中国发展的成功经验”（我看中国脱贫攻坚）

本报驻比利时记者  方莹馨

2020年12月14日06:48  来源：人民网－人民日报
 

　　“我常对学生说，学农业一定要去中国看看。”比利时埃诺省农业与农业工程中心马铃薯晚疫病防治专家、孔多塞大学生物系教授弗朗索瓦·塞黑尼尔在接受本报记者采访时说，中国的现代农业发展经验和脱贫经验值得许多国家学习借鉴。

　　马铃薯晚疫病是马铃薯的主要病害之一，病害严重时可导致减产40%，但晚疫病在早期无法靠肉眼发现。1999年，塞黑尼尔到北京参加会议，从中国同行那里了解到，重庆山区一些地方的马铃薯晚疫病比较严重。次年春天，塞黑尼尔来到重庆巫溪县，带来他和团队研发出的“马铃薯晚疫病预测预报模型”，能提前3到4天预测出晚疫病暴发，中比马铃薯项目合作由此展开。

　　在当地政府组织下，塞黑尼尔开始给中方技术人员授课，不少农民也积极去听课。“我们在田间地头一起讨论如何从源头防止晚疫病感染。农民朋友问了不少问题，我感受到他们对新技术非常渴望。”从2002年开始，塞黑尼尔每年都前往中国，足迹扩大到内蒙古、黑龙江、湖北、甘肃、河南……塞黑尼尔也会带着数十名比利时大学生赴华交流，“我希望能让学生了解更多中国发展的成功经验，中国是最好的课堂。”

　　如今，巫溪已经成为“绿色生态马铃薯之乡”。“第一次从重庆市区去巫溪，要先乘船再坐汽车，得花两天时间。如今走高速公路只需要6小时。”塞黑尼尔说，中国各地交通路网建设非常发达，农民外出采购生产资料和销售农产品越来越方便。不少农民还通过手机与买家直接交易。“中国各地越来越重视提高生产技术，在大力提高农业生产机械化水平的同时，也非常重视可持续发展。”塞黑尼尔认为，中国基层干部群众认真务实肯干。比如中国中央政府制定减少杀虫剂使用规定后，各级政府认真执行，对农业发展大有裨益，“这充分体现了中国的制度优势”。

　　塞黑尼尔强调，比中双方是互相支持、互相学习。当年开发预测预报模型时，塞黑尼尔的团队人工收集和分析计算了比利时全境30个气象站的数据信息。到了中国，面对上千个气象站的数据，北京的一家科研团队无偿为他开发了新的软件。原来的模型升级为“马铃薯晚疫病数字化监测预警网络系统”，提供数字化、信息化、个性化的服务，对马铃薯晚疫病预测的准确率高达97%以上，还被成功引进回比利时，并在印度、尼泊尔等国推广。塞黑尼尔表示，近年来，中国科技迅速发展，尤其在数字化、大数据等方面获得长足发展。

　　经过8年持续奋斗，中国如期完成了新时代脱贫攻坚目标任务，现行标准下农村贫困人口全部脱贫，贫困县全部摘帽，消除了绝对贫困和区域性整体贫困，近1亿贫困人口实现脱贫，取得了令全世界刮目相看的重大胜利。塞黑尼尔认为：“帮助贫困民众过上好日子，小康路上不让一个人掉队。中国取得脱贫攻坚的伟大成就，不仅对中国来说意义重大，也是全世界减贫事业和《联合国2030年可持续发展议程》落实过程中的关键一步。” 

　　（本报布鲁塞尔电） 


　　《 人民日报 》（ 2020年12月14日 03 版）
(责编：郝江震、白宇)
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