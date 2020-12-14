第三届越南大学生汉越口译大赛决赛在河内举行

12月13日，在越南首都河内举行的第三届越南大学生汉越口译大赛决赛现场，冠军阮氏明书（左）接受颁奖。新华社记者 蒋声雄 摄

新华社河内12月13日电（记者黄硕 蒋声雄）第三届越南大学生汉越口译大赛决赛13日在越南首都河内举行，来自河内大学的阮氏明书获得冠军。

本次比赛分为汉越、越汉交互式传译两个环节，翻译内容主题为环境保护，比赛场地设在河内大学。来自河内大学和河内国家大学下属外国语大学的9名选手参加比赛，他们在此前的预赛中从来自越南北部和中部高校的108名学生中脱颖而出。

目前在河内大学中文系就读本科四年级的阮氏明书说，自己参加比赛是为了提高中文水平，更好地与中国朋友交流。未来，她希望成为一名汉越翻译工作者。

12月13日，参赛选手在越南首都河内举行的第三届越南大学生汉越口译大赛决赛现场答题。新华社记者 蒋声雄 摄

越南河内大学孔子学院中方院长罗军说，随着中越两国经贸和文化交往日益密切，对翻译人才尤其是口译人才的需求快速增长。口译大赛有助于选手对中国文化和越南文化同时进行深入了解，他们未来可以为增进中越友谊和两国文化交流做出重要贡献。

罗军说，汉语热在越南持续升温。今年，尽管受到新冠疫情影响，河内大学孔子学院仍克服种种困难，组织了5次汉语水平考试，考生人数达9855名，创历史新高。

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