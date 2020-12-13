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《中国—中东欧国家合作进展与评估报告》在京发布

2020年12月13日13:03  来源：人民网-国际频道
 

人民网北京12月12日电 （高歌）12月11日，由中国—中东欧国家合作秘书处、中国—中东欧国家智库交流与合作网络、中国社会科学院欧洲研究所联合主办的《中国—中东欧国家合作进展与评估报告（2012-2020）》发布会在北京召开。中国外交部副部长、中国—中东欧国家合作秘书处秘书长秦刚出席并致辞。多位中东欧国家驻华使节与会。

秦刚在致辞时表示，报告集中介绍了中国—中东欧国家合作八年来的历程，总结回顾经验、展望规划未来，恰逢其时，是中国—中东欧国家合作学术研究的又一重大成果。

中国社会科学院欧洲研究所所长吴白乙表示，报告在国际学界首次创新性地对“17+1合作”的八年历程进行了总结和评估，向国内专家学者、决策人士、商业精英等分析了合作所取得的成就，并对智库界同行提出的问题作出了回应。

保加利亚驻华大使格里戈尔·波罗扎诺夫在会上表示，新冠疫情带来的危机进一步凸显了国家间相互依存的关系，应借此机会深化中国—中东欧在贸易、投资等领域合作，把中国—中东欧合作的政治意愿转化为经贸合作务实成果，惠及各国。中国为推动世界经济疫后复苏发挥重大作用。今后，中国—中东欧国家间的合作必将进一步扩大。

《中国—中东欧国家合作进展与评估报告（2012-2020）》是国内首部较为系统、全面研究中国—中东欧国家合作的专题性成果，对推动国内外政界、学界等科学、全面了解和认识中国—中东欧国家合作具有重要参考价值。

(责编：于洋、吴成良)
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