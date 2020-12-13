英首相说英欧“非常可能”达不成贸易协议

英国首相鲍里斯·约翰逊11日说，英国与欧洲联盟“非常、非常可能”达不成英国脱离欧盟之后的贸易协议，双方将于13日前决定是继续谈判还是“到此为止”。

约翰逊当天告诉媒体记者，如果说英欧双方仍有“巨大可能”达成贸易协议，“我必须说我到现在还没有看到（这种可能性）”。

一名英国政府消息人士告诉媒体记者，约翰逊当天晚些时候与内阁办公厅大臣迈克尔·戈夫等人开会，讨论并评估英国为“无协议脱欧”所作准备。

英国今年1月31日正式“脱欧”，随后进入为期11个月的过渡期。英欧3月启动以贸易协议为核心的未来关系谈判，期待在过渡期内达成协议。如果没能达成协议，双方贸易自2021年起将重回世界贸易组织框架，重新实施边检和关税等安排。

由于分歧巨大，双方多轮谈判始终没有明显进展。欧盟委员会本月10日发布后备方案，以应对年底过渡期结束后双方仍没有达成协议的情况，涉及渔业和航空、铁路、公路的人员流动与货物运输。

就双方本周最新一轮谈判，约翰逊与欧盟委员会主席乌尔苏拉·冯德莱恩的表态都不乐观。多家媒体11日援引欧盟多名消息人士的话报道，冯德莱恩本周在欧盟领导人峰会期间说，她对双方达成协议所抱期待“低”，“‘无协议’的可能性高于‘有协议’”。

不过，爱尔兰和德国方面仍认为，虽然英欧达成协议“有困难”，但仍有在“最后一分钟”谈妥的可能性。

目前，英欧博弈焦点仍集中于公平竞争和渔业等方面，英方谈判代表戴维·弗罗斯特和欧盟谈判代表米歇尔·巴尼耶正努力争取在13日以前达成一致。（郑昊宁）（新华社专特稿）

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