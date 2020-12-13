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“非中友谊是如此生动”

本报驻南非记者  邹  松

2020年12月13日05:03  来源：人民网－人民日报
 

　　第二届“中国与非洲”短视频大赛近日落下帷幕。围绕“携手同行 命运与共”主题，一部部短视频记录下中非携手抗疫的动人故事、项目合作的精彩历程、人文交流的美好瞬间……大赛颁奖嘉宾、南非民主独立党主席阿达姆斯说：“透过镜头，我们深深感到，非中友谊是如此生动。”

　　此次比赛分为中国、南非、塞内加尔三个赛区，共有来自28个国家的作品参赛。经网络投票和专家评审后，47件作品入围决赛，最终19件作品获奖，大赛颁奖仪式在北京、开普敦、达喀尔同步举行。

　　中企为非洲员工提供防疫用品和培训，孔子课堂上中非师生共同声援中国抗疫，中国医疗专家组驰援非洲多国……许多参赛作品讲述了中非团结抗疫、共克时艰的故事。中国驻南非大使馆文化参赞周勇在致辞中表示：“人文交流具有重要的治愈力量，能拉近民心，温暖彼此。”

　　短视频《非洲教练在中国》反响热烈，获得大赛特等奖。视频主人公弗朗西斯是喀麦隆人，曾在中国学习。热爱足球的弗朗西斯毕业后留在浙江，担任某少年足球队教练。在他的指导和带动下，小球员们迅速成长。弗朗西斯说，在中国生活了六七年，浙江就是他的第二家乡。“疫情防控期间，街坊邻里友爱互助，他们经常帮我买菜、送物资，让我特别感动。”

　　本届大赛由中国外文局和中国非洲人民友好协会指导，北京周报社主办。中国外文局副局长高岸明表示，新时代讲述中非友好故事的重要性更加凸显，短视频大赛将促进中非人民之间的理解和友谊。

　　塞内加尔文化和新闻部部长阿卜杜拉耶·迪奥普表示：“短视频和线上颁奖都是现代信息技术的产物，能进一步促进不同文化间交流互鉴。”阿达姆斯说：“我们团结抗疫、共渡难关，非中人民友谊更加深厚。”

　　（本报开普敦12月12日电）


　　《 人民日报 》（ 2020年12月13日 02 版）
(责编：杨光宇)
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