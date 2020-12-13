汲取中国的发展智慧(国际论坛)

中国如今取得的发展成就来自于中国共产党的领导，这也令世界许多国家对中国共产党肃然起敬

2018年5月26日，布基纳法索顺应历史潮流与中华人民共和国恢复外交关系。两国复交几个月后，应中共中央对外联络部邀请，我率领争取进步人民运动代表团访华，同中国共产党进行交流。两党决定共同努力，不断加强友好合作。

争取进步人民运动是布基纳法索执政党。通过同中国共产党的交往，我们逐渐意识到，中国如今取得的发展成就来自于中国共产党的领导，这也令世界许多国家对中国共产党肃然起敬。中国的发展经验非常值得学习借鉴，特别是中国在减贫领域取得巨大的成就。作为一个年轻政党，争取进步人民运动希望加强自身能力建设，学习中国共产党在治国理政方面积累的丰富经验，为布基纳法索实现可持续、和谐和包容发展注入动力。我相信只要不断提高国家治理能力，布基纳法索有朝一日定能彻底摆脱贫困、走向富强。

中国不仅致力于自身发展，也为世界进步作出贡献。中国提出的共建“一带一路”倡议得到国际社会的积极响应和支持，给非洲发展带来了广阔机遇，许多非洲国家已在基础设施建设、就业、民生等领域受益。非洲国家迫切需要改善交通基础设施、提升就业质量，并希望在国际舞台上发挥更大作用，积极参与共建“一带一路”正是实现这些愿望的良机。我们希望越来越多国家能够加入共建“一带一路”合作，衷心祝愿共建“一带一路”合作之路越走越宽广。

布中两国执政党在彼此关心的问题上始终密切合作。去年我们邀请中共代表团访布，加深了彼此了解，增进了友好关系。今年中国共产党与布基纳法索争取进步人民运动举行线上视频研讨班，我十分荣幸地参加了研讨班开幕式，并同中联部负责人通过视频连线进行了友好和成果丰富的交流。我在会上向中方为布基纳法索和争取进步人民运动提供的真诚帮助和有力支持表示感谢。争取进步人民运动还拥有一所政治培训学院，常邀请来自中国共产党的朋友讲课，帮助我们加强自身能力建设，至今已有上千名学员从中受益。发展对华关系、巩固两党关系已经成为我们的共识，希望双方一直保持密切合作，为不断推动布中关系发展作出贡献。

在这里，我想对《习近平谈治国理政》第三卷的出版发行表示祝贺。《习近平谈治国理政》第三卷与先前出版的第一卷、第二卷一道，形成了一个系列，是了解习近平新时代中国特色社会主义思想的权威著作，对渴望加速发展的非洲国家有很重要的借鉴意义。我和争取进步人民运动的其他同志都希望尽早读到《习近平谈治国理政》第三卷的法文版。相信通过阅读《习近平谈治国理政》，我们定能从中汲取中国的发展智慧。

（作者为布基纳法索争取进步人民运动主席）

《 人民日报 》（ 2020年12月13日 02 版）

(责编：杨光宇)