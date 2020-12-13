应对气候变化，中国在行动

位于南非北开普省的德阿风电场2017年建成并投入运营，是中国在非洲第一个集投资、建设、运营为一体的风电项目，也是南非目前已经投产的规模最大的风力发电场。德阿风电场投入运营以来，每年为当地稳定供应清洁电力约7.6亿千瓦时，可满足当地30万户居民的用电需求，相当于节约标准煤21.58万吨，减排二氧化碳61.99万吨。图为德阿风电场。
在匈牙利西南部，由中国通用技术集团所属中国机械进出口（集团）有限公司投资兴建的考波什堡100兆瓦光伏电站项目目前正处于建设关键期。据介绍，该光伏电站并网运行后，预计每年发电1.3亿千瓦时，相当于节约标准煤4.5万吨，减少二氧化碳排放12万吨。图为工人正在安装考波什堡光伏电站的光伏板。
中国修建了非洲第一条跨国电气化铁路——亚吉铁路，不仅为相关国家和地区提供了发展机会，其节能环保的运行模式也成为共建绿色“一带一路”的最佳注脚。图为两名埃塞俄比亚学员在中国接受电力机车驾驶专业培训时进行机车检查作业练习。
作为国际社会负责任的一员，中国近年来在大力推进国内生态文明建设的同时，积极推动共建绿色“一带一路”，实施“一带一路”应对气候变化南南合作计划，通过“一带一路”绿色发展国际联盟等平台，为应对气候变化国际合作汇聚更多力量。