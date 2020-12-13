应对气候变化，中国在行动

位于南非北开普省的德阿风电场2017年建成并投入运营，是中国在非洲第一个集投资、建设、运营为一体的风电项目，也是南非目前已经投产的规模最大的风力发电场。德阿风电场投入运营以来，每年为当地稳定供应清洁电力约7.6亿千瓦时，可满足当地30万户居民的用电需求，相当于节约标准煤21.58万吨，减排二氧化碳61.99万吨。图为德阿风电场。

国家能源集团龙源电力南非公司供图