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智利举办智中关系对话会庆祝两国建交50周年

2020年12月12日14:25  来源：新华网
 

新华社圣地亚哥12月11日电（记者尹南 张笑然）为庆祝智利与中国建交50周年，智中议会政治对话委员会和智利国会图书馆11日举办“迈向未来的50年：智中两国面临的挑战”线上对话会，对两国关系进行回顾和展望。

中国驻智利大使馆临时代办周仪出席活动时说，智利是第一个同新中国建交的南美国家，在发展对华关系上始终走在拉美国家前列。中智两国携手抗疫，经贸合作展现出强大韧性，可再生能源、数字经济等新兴领域合作方兴未艾。站在新的历史起点上，双方要坚持相互尊重、平等相待、合作共赢，实现更高水平、更高质量的共同发展，更好造福两国人民。

智中议会政治对话委员会智方主席、众议员伊萨·科尔特说，过去50年智中两国建立起坚实的友谊，面向未来的50年，双边关系发展前景广阔，这不仅仅在贸易方面，同时也涵盖双方政治、文化和人员交流。他说，议会外交是政府外交的重要补充，并表示愿意同各界人士一道继续努力推进两国关系发展。

与会多名智利专家表示，中国在数字化、自动化、大数据等领域的发展经验都值得智利学习和借鉴。此外，两国在人文和环保领域也有着广阔的合作空间。

当天，智利国会图书馆电子纪念刊物《迈向未来的50年：智中两国面临的挑战》上线。

(责编：刘叶婷、杨牧)
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