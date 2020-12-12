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中国代表敦促各方在叙利亚化武问题上坚持开放、透明、包容态度

2020年12月12日14:21  来源：新华网
 

新华社联合国12月11日电 中国常驻联合国副代表耿爽11日在安理会叙利亚化学武器问题视频会上发言，敦促各方坚持开放、透明、包容的态度。

耿爽表示，中方一贯反对任何国家、组织或个人使用化学武器。对于指称使用化学武器情况，应该以事实为依据，以《禁止化学武器公约》为准绳，进行公正、客观的调查和处理。在叙利亚化武问题上，各方应鼓励禁止化学武器组织（禁化武组织）同叙利亚政府保持良好沟通合作，客观看待叙方努力。

耿爽说，叙利亚政府同禁化武组织技术秘书处近期举行了新一轮技术性磋商，叙方再次表达了愿保持沟通合作的积极意愿。叙方的建设性态度和双方沟通取得的成果值得肯定。叙利亚常驻联合国代表日前致函安理会主席，提交伊德利卜恐怖组织计划伪造化武袭击事件的详细信息，希望禁化武组织予以重视。

他说，各方在讨论叙利亚化武问题时应坚持开放、透明、包容态度，尊重事实、尊重科学。禁化武组织近年陆续发布了一些叙境内指称使用化武事件的报告，很多独立专家从技术角度提出质疑，指出了报告自相矛盾之处。对于这些质疑，禁化武组织应给出专业、科学、令人信服的回应。中方反对在疑点重重的情况下匆忙下结论，甚至仓促采取行动。

耿爽表示，一些国家将禁化武组织用作打压他国的政治工具，用投票代替对话，导致各方严重分裂、对立。这些国家推动成立的调查鉴定组工作方法不透明，报告无法体现证据链的完整和闭合，充满争议。中方呼吁《禁止化学武器公约》各缔约国推动使用化武追责问题回归公约框架，维护公约的权威性和完整性。

(责编：刘叶婷、杨牧)
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