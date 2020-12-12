美国新冠肺炎确诊病例超1578万 单日新增超23万

人民网华盛顿12月11日电 （记者李志伟）据美国约翰斯·霍普金斯大学全球新冠肺炎数据实时统计系统，截至美国东部时间12月11日晚6时，全美共报告新冠肺炎确诊15782055例，死亡294144例。过去24小时，美国新增确诊231269例，新增死亡2390例。

美国有线电视新闻网报道说，截至10日，美国新冠肺炎住院患者人数达107248，继续创下新高。截至10日的过去7天平均单日新增病例达210201例，同样是疫情暴发以来最高纪录。

随着确诊病例、死亡病例激增，美国各界关注新冠病毒疫苗何时上市。美国食品和药物管理局疫苗及相关生物制品咨询委员会10日开会，讨论美国辉瑞公司和德国生物科技公司联合研发的新冠疫苗在美国使用事宜。该委员会以17票赞同、4票反对、1票弃权的结果，建议药管局批准紧急使用这款疫苗。不过，包括部分与会者在内的不少专家对这款在研疫苗依然有疑虑，美国药管局仍在考虑该疫苗的安全性。

美国卫生与公众服务部部长阿扎11日上午在接受美国广播公司采访时说，由于美国处于日益恶化的公共卫生危机之中，美国药管局已告知辉瑞公司，他们“打算进行”疫苗授权，但仍有其他关键步骤要完成。如果消除这些障碍，美国第一轮疫苗接种最早可能于下周初开始。

美国有线电视新闻网报道说，白宫办公厅主任马克·梅多斯要求美国药管局局长斯蒂芬·哈恩必须在11日当天给这款疫苗进行紧急使用授权，否则哈恩必须辞职。

美国各州采取更多新的措施来应对不断增加的病例。纽约州州长安德鲁·科莫11日宣布，从下周一开始纽约餐厅室内用餐将被禁止。俄亥俄州将该州宵禁延长至明年1月2日。

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