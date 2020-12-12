美参议院通过临时拨款法案以避免政府“关门”

新华社华盛顿12月11日电（记者许缘 高攀）美国国会参议院11日通过一项为期一周的临时拨款法案，为联邦政府提供资金，以避免政府“关门”。

由于美国联邦政府资金将于11日耗尽，国会参议院当天紧急批准这项法案，该法案将为联邦政府提供资金直至18日。国会众议院已于9日以343票赞成、67票反对的投票结果通过这项法案。美国总统特朗普须在12日前签署这项法案，以避免政府“关门”。

接下来，美国会两院须在18日之前通过2021财年（始于今年10月1日）全面支出法案，否则将再次面临联邦资金耗尽、政府“关门”的窘境。但截至目前，国会两党围绕该法案的争论仍在持续。

美国会众议院多数党领袖、民主党人斯特尼·霍耶表示，作为临时补救计划，这项临时拨款法案保证了美国政府能够正常运作，但要达成最终协议，国会两党还需做出妥协。

美国会参众两院拨款委员会此前已就一项规模1.4万亿美元的2021财年年度预算方案概要达成共识。该方案包括12项拨款计划，但两党尚未就具体资金分配达成一致，争论焦点在修建边境墙以及移民等问题的资金分配上。此外，针对新冠疫情的财政刺激计划并不包含在该方案中。

美国会两党围绕财政刺激计划长达数月的谈判至今无果。8日，财政部长姆努钦向众议院议长、民主党人南希·佩洛西提出一项9160亿美元的财政刺激草案，由于未囊括额外的失业救济福利而遭到民主党人反对。同时，两党在对州和地方政府实施援助的细节上也难达成一致。眼下，美国仍有数以百万计失业者等待政府援助。随着新冠疫情持续肆虐，等待政府援助的个人和企业预计将进一步增加。

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