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欧盟“B计划”应对英国“无协议脱欧”

2020年12月12日08:46  来源：新华网
 

欧洲联盟委员会10日发布后备方案，以应对年底可能发生的英国“无协议脱欧”，涉及渔业和航空、铁路、公路的人员流动与货物运输。

英国首相鲍里斯·约翰逊9日与欧盟委员会主席乌尔苏拉·冯德莱恩共进晚餐，以期推动年底前达成英欧未来关系协议。然而，双方分歧依旧，决定于13日“最终决定”是否还有必要再谈。

英国外交大臣多米尼克·拉布10日接受英国媒体采访时说，13日将是“重要时刻”，“我认为我们需要某种了结”。

按拉布说法，双方在公平竞争和渔业方面分歧有所减小，但这两方面内容对英国而言都是原则性问题。

英国今年1月31日正式“脱欧”，随后进入为期11个月的过渡期。双方3月启动以贸易协议为核心的未来关系谈判，期待在过渡期内达成协议。若未达成协议，双方贸易2021年起将回到世界贸易组织框架下，重新实施边检和关税等安排。英方多次声明如果年底前不能达成协议，不惜“无协议脱欧”。

欧盟委员会10日说，欧盟致力于达成协议，但如果英国“无协议脱欧”，欧盟只能采取措施以减少混乱。

路透社报道，欧盟委员会在后备方案中提议，如果英国对等执行，英欧间“特定航空服务”将继续，最长6个月，双方互认航空安全等措施；基本的公路人员流动和货物运输“照旧”6个月；英吉利海峡隧道交通继续2个月；双方继续进入对方水域捕鱼，最长1年。

另外，欧盟委员会还将提议，在欧盟2021财年至2027财年预算中拨付50亿欧元的“英国脱欧调整储备金”，帮助欧盟企业过渡。

渔业权是英欧未来关系谈判一大难点。英国国内“脱欧”派人士将其视作国家主权的“重要象征”；而欧盟要求获得“公平协议”，允许法国和荷兰等成员国渔民明年继续在英方水域捕鱼。

法新社援引英国首相府发言人的话报道，一旦过渡期结束，英国将重新掌控本国水域，不会接受与国家地位不符的他国捕鱼安排；至于欧盟提及的交通运输方案，英方会研究。

欧洲理事会主席夏尔·米歇尔10日在布鲁塞尔告诉媒体记者，10日至11日举行的欧盟峰会将不会长时间讨论英国“脱欧”事宜，这不是峰会最重要议程。

法国与英国隔英吉利海峡相望，多次表明不会让步的强硬立场。法国欧洲事务部长克莱芒·博纳10日视察火车站巴黎北站，说不论是否达成协议，“明年1月1日都是完全不同的情况”，法国将做好准备。

巴黎北站的出入列车包括行经英吉利海峡隧道的“欧洲之星”列车。（陈立希）（新华社专特稿）

(责编：刘叶婷、杨牧)
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