以色列和摩洛哥同意实现关系正常化

美国政府10日宣布，摩洛哥与以色列同意建立全面外交关系。

摩洛哥将成为在美国撮合下，4个月来第四个与以色列实现关系正常化的阿拉伯国家。

【备复交】

美国白宫10日证实，总统唐纳德·特朗普与摩洛哥国王穆罕默德六世通电话，继而确定以色列和摩洛哥将签署关系正常化协议。

特朗普说，以色列和摩洛哥将恢复外交关系和其他领域往来，包括立即重开位于以色列特拉维夫市和摩洛哥首都拉巴特的联络办事处，两国最终将互设大使馆并且允许对方航班飞越领空。

法新社援引以色列总理本雅明·内塔尼亚胡的话报道，以色列和摩洛哥将尽快重开联络办事处并建立全面外交关系；摩洛哥方面同意开设与以色列的直航航班。

摩洛哥国王办公室10日发表公报说，摩洛哥将与以色列恢复官方联系，并尽快与以色列建立外交关系。摩洛哥外交部一名高级官员说，摩方与以色列“关系正常化”是对双方以往关系的恢复。

美联社报道，以色列和摩洛哥上世纪90年代曾保持低级别的外交关系。

【有顾虑】

摩洛哥王室在一份声明中说，国王穆罕默德六世10日在通电话时告诉巴勒斯坦国总统马哈茂德·阿巴斯，摩方“从未放弃捍卫巴勒斯坦人合法权益的责任”，支持以“两国方案”化解巴以冲突。

“两国方案”寻求建立独立的巴勒斯坦国，以1967年第三次中东战争之前的边界为基础、以东耶路撒冷为首都，与以色列和平共处。这一方案得到国际社会普遍支持。

特朗普就任总统后推翻美国长期支持“两国方案”的立场，不顾国际社会反对，承认耶路撒冷为以色列首都，把美国大使馆从特拉维夫迁至耶路撒冷，不再视约旦河西岸犹太人定居点不符合国际法，停止资助联合国巴勒斯坦难民援助机构。今年下半年，美国撮合阿拉伯联合酋长国、巴林、苏丹与以色列建交，引发巴勒斯坦强烈抗议。

阿拉伯国家与以色列长期对立，巴以问题是一大症结。路透社报道，在巴勒斯坦看来，阿联酋等国背弃了阿拉伯国家对巴以问题的一贯立场，即巴勒斯坦建国、以色列撤出所占土地是阿拉伯国家与以色列关系正常化的前提。巴方认为，经美国撮合的阿拉伯国家与以色列关系正常化协议背叛巴勒斯坦事业。

就以色列和摩洛哥实现关系正常化一事，控制加沙地带的巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）的发言人哈齐姆·卡西姆说，摩洛哥的举动相当于“种下政治祸根”，将怂恿以方侵占更多巴勒斯坦土地。

【有交换】

白宫10日证实，特朗普政府“承认摩洛哥对西撒哈拉的主权”。

摩洛哥王室当天说，作为摩洛哥与以色列关系正常化协议的一部分，美国政府将在西撒哈拉开设领事馆。

路透社报道，美国政府以往就西撒哈拉问题基本保持中立，此次立场改变是促使摩洛哥同意与以色列实现关系正常化的关键。

西撒哈拉历史上曾为西班牙殖民地。1975年，西班牙宣布撤离西撒哈拉，并同摩洛哥和毛里塔尼亚分别签署分治协议，阿尔及利亚支持的西撒哈拉人民解放阵线随后也对西撒哈拉提出领土要求，三方为此曾多次发生武装冲突。1979年，毛里塔尼亚宣布放弃对西撒哈拉的领土诉求，摩洛哥与西撒哈拉人民解放阵线继续发生武装冲突。双方1991年达成停火协议。联合国安理会同年通过决议，决定设立西撒特派团监督停火，并在可能的情况下在西撒哈拉组织全民公决。法新社报道，摩洛哥现阶段控制西撒哈拉大部分地区。（杜鹃）（新华社专特稿）

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