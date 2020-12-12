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特朗普政府制裁土耳其　给拜登“埋雷”？

2020年12月12日08:43  来源：新华网
 

多名消息人士10日说，美国政府最快11日宣布制裁土耳其，以惩罚后者去年从俄罗斯购买S-400型防空系统。

这一举动外界预期已久，可能激怒土耳其，并给美国当选总统约瑟夫·拜登上任后改善美土关系平添压力。

【定向制裁】

路透社以三名美国官员等五名知情人士为消息源报道，美国总统唐纳德·特朗普已经批准，制裁将针对土耳其国防工业局及其局长伊斯梅尔·德米尔。范围和力度低于不少分析师设想的情况。

报道一出，土耳其里拉对美元汇率应声下跌1.4%。制裁尽管“定向”，仍可能伤害经济。土耳其通货膨胀率达两位数，外汇储备缩水，新冠疫情蔓延，经济陷入低迷。

土耳其和美国同为北大西洋公约组织成员国。俄罗斯去年向土耳其交付S-400防空系统。土耳其说，这一俄制武器不会与北约系统整合，不会威胁盟友安全，希望与美方设立联合工作组化解争议。美国认定，S-400将对北约军机、尤其是F-35隐形战斗机构成威胁，去年把土耳其踢出F-35联合研发项目。

一名土耳其高级官员说，制裁只会产生反作用，损害这两个北约盟友之间的关系。

路透社分析，美国制裁土耳其，意在警告其他盟友，要求全球范围的伙伴国家不得购买俄罗斯军事装备，否则会同样对待。

【留下“包袱”】

土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安一直希望他同特朗普的个人关系能够保护土耳其免受制裁。特朗普的确长期反对制裁，即便幕僚多次进言，国会议员持续施压。知情人士说，去年7月土耳其开始接收S-400系统时，特朗普政府内部就有官员建议制裁。

只是，哪怕特朗普不采取任何动作，制裁也可能自动启动。国会参议院即将表决《国防授权法案》剩余部分，条款之一要求联邦政府在30天内对土耳其实施制裁。一名政府官员说，特朗普最终愿意批准制裁，动机之一是让制裁与《国防授权法案》“脱钩”，以免造成自己受制于人的印象。

埃尔多安9日说，美国制裁“不相宜”，希望等拜登就职后，两人坐下来讨论这一议题。“我非常了解拜登……实际上，他可是到我家来拜访过我的。”

美联社分析，拜登寻求重新巩固美国的同盟关系，但改善美土关系并不容易。一些分析说，民主党执政后，美土关系可能进一步紧张。拜登并不希望土耳其与俄罗斯关系走近，也不喜欢土耳其军事干预叙利亚、利比亚以及埃尔多安的执政风格。

另一方面，按照路透社的说法，美国也不希望施压过头，把埃尔多安进一步推向俄总统弗拉基米尔·普京的怀抱。（胡若愚）（新华社专特稿）

(责编：刘叶婷、杨牧)
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