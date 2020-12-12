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美国社会撕裂刹不住车（国际论坛）

詹十甫

2020年12月12日05:27  来源：人民网－人民日报
 

　　美国制度为何难以弥补治理短板？美国社会自我纠偏能力能否足以扭转狭隘、排外和仇恨之势？认不清现实、找不到正解，美国社会撕裂扩大之势就难以刹住车

　　

　　新冠肺炎疫情如同一面镜子，美国民众从中看到了什么？美国皮尤研究中心调查数据显示，77%的受访美国人认为经过此次疫情，美国社会更为撕裂。美国分析人士一针见血地指出，美国的政治极化和社会撕裂处在“内战结束以来最严重的阶段”，美国正经历现代政治史上的“至暗时刻”。

　　在选情与疫情的叠加作用下，政治极化这一美国固有的结构性问题急剧扩散负面效应，直接导致美国社会陷入严重的治理困境。美国著名政治学者弗朗西斯·福山所形容的“否决政治”困境赫然呈现出来——为了反对而反对，为了竞争而竞争，民众利益被抛在脑后，其终极结果就是“政治瘫痪”。在创造就业、税法制度、医疗改革、移民政策等诸多重大问题上，长期极化的美国两党角力，成为解决具体问题的羁绊，造成种种政治失序和公共政策不确定性乱象，影响了国家治理的效能。

　　实践表明，美国制宪先驱在立国之初设计的分权制衡体系，并不是万能的灵丹妙药。美国首任总统乔治·华盛顿卸任前就曾警告美国存在“党派分裂的危险”，党争不仅分裂了政治，也撕裂了社会。200多年过去了，美国还没有找到应对之策。随着社交媒体兴起，美国政治极化现象从国家政坛表层一直渗透到所能到达的社会末梢，政党之争日益体现为民众对立。西班牙环球网站最近发表的文章指出，这几年，区分输赢、敌友、“支持我”还是“反对我”的二分法始终主宰着美国政治。美国国会图书馆国会研究服务部历史专家斯蒂芬·斯塔西斯认为，两极分化已经占据了美国社会生活的方方面面，正在影响到家庭、友谊、爱情、婚姻、社区、职场、学校，甚至是医疗领域。然而，社会撕裂问题若始终得不到解决，必如“千丈之堤，以蝼蚁之穴溃”。几个月前美国《纽约时报》发表文章，提出“新冠病毒会毁掉美国人对联邦政府残存的信任吗”的问题。该文认为，民调数据显示2019年美国人对政府的信任度已经达到有记录以来最低水平，而今年的新冠肺炎疫情更加剧了不信任。

　　水能载舟，亦能覆舟。美国没有形成抗击新冠肺炎疫情的强大合力，超过29万美国人因感染新冠肺炎而失去生命，美国民众蓄积的愤懑心绪不言而喻。美国一些政客没有把保障人民的生命和健康作为首要任务，反而将疫情视为攫取权力和党派利益的契机。其结果，只能是激化本已根深蒂固的矛盾。美国持不同政治立场的团体纷纷上街发泄不满，甚至演变成暴力冲突，法国《快报》周刊网站文章形容“美国目前的氛围就像一个火药桶”。福山以《美国政治腐朽的代价》为题发表文章，认为疫情大流行原本应该成为抛开分歧、展现团结的机会，却进一步加深了政治极化。

　　美国的确陷入了恶性循环，“两党斗争升级—社会撕裂加剧—两党斗争进一步升级—社会撕裂进一步加剧”的轨迹颇为明显。值得思考的问题是：美国制度为何难以弥补治理短板？美国社会自我纠偏能力能否足以扭转狭隘、排外和仇恨之势？认不清现实、找不到正解，美国社会撕裂扩大之势就难以刹住车。显然，美国还在求索答案的路途上。


　　《 人民日报 》（ 2020年12月12日 03 版）
(责编：杨光宇)
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