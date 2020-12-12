“柬中共建一带一路富有成效”

“一排排整齐的工程机械，附近村民热情围观，一些会中文的柬埔寨高中生主动当起翻译，媒体现场直播……那种热闹和万众期盼的场景让我至今难忘。”回想起柬埔寨首条高速公路——金边至西哈努克港高速公路去年举行开工仪式的场景，柬埔寨金边皇家大学国际研究系主任占达利·尼克仍激动不已。他表示，参与共建“一带一路”提高了柬埔寨的基础设施建设水平，为柬埔寨创造了难得的发展机遇。

2016年6月，柬埔寨21世纪海上丝绸之路研究中心在金边皇家大学成立，占达利·尼克担任中心主任。“柬埔寨有句谚语：‘花朵需要授粉才能结果，树木需要浇水才能成长。’这句话很好地诠释了共建‘一带一路’对柬埔寨的重要性。”他说，柬埔寨是发展中国家，急需外资、技术和管理经验，“共建‘一带一路’为我们提供了‘花粉’和‘水源’。”

以前，柬埔寨基础设施建设较为滞后，物流体系效率不高。“随着共建‘一带一路’项目不断落地，柬埔寨逐步突破发展瓶颈。”占达利·尼克认为，共建“一带一路”倡议和柬埔寨“四角战略”深入对接，“柬埔寨迎来了千载难逢的发展机遇”。

目前，柬埔寨疫情形势趋于平稳，共建“一带一路”项目已基本复工复产。西哈努克港经济特区二期、金边至西哈努克港高速公路等工程稳步推进。占达利·尼克表示，金边至西哈努克港高速公路建成后将实现柬埔寨的“高速公路梦”，不仅能极大提高交通运输能力，还有助于吸引外资、拓宽对外贸易，对柬埔寨发展具有重要意义。

“柬中共建‘一带一路’富有成效，是推动构建人类命运共同体的生动体现。”占达利·尼克认为，后疫情时代，柬中将围绕共建“一带一路”挖掘更多合作空间，携手为两国人民谋幸福。

（本报曼谷12月11日电）

《 人民日报 》（ 2020年12月12日 03 版）

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