人民网>>国际

中国积极应对气候变化展现大国担当

本报记者  龚  鸣  周  輖  李滢嫣  葛文博

2020年12月12日05:27  来源：人民网－人民日报
 

　　12月12日，习近平主席将出席气候雄心峰会并发表重要讲话。5年前，联合国气候变化巴黎大会通过《巴黎协定》，为2020年后的全球合作应对气候变化明确了方向，开启全球合作应对气候变化新阶段。5年来，中国坚持创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，坚定支持应对气候变化多边进程，积极承担符合自身发展阶段和国情的国际义务，建设性地参与全球气候治理，受到国际社会高度肯定。国际舆论认为，中国绿色低碳转型发展不断取得新成效，积极推动应对气候变化领域的国际合作，为共建清洁美丽的世界作出重要贡献。

　　“在绿色发展方面正成为世界典范”

　　中国实施积极应对气候变化国家战略，采取调整产业结构、优化能源结构、着力提高能效、推进碳市场建设、增加森林碳汇等措施取得积极成效，绿色低碳转型脚步不断加快。

　　中国可再生能源领域专利数、投资、装机和发电量连续多年稳居全球第一，可再生能源投资连续5年超过1000亿美元，风电、光伏的装机规模均占全球30%以上；截至今年8月，7个试点碳市场配额累计成交量超过4亿吨，累计成交额超过90亿元人民币，覆盖钢铁、电力、水泥等20多个行业；数据显示，中国绿色建筑占城镇新建民用建筑比例已达约60%，城镇既有居民居住建筑节能改造惠及2100万户居民；2010年以来，中国新能源汽车以年均翻一番的速度增长，销量占全球新能源汽车销量的55%……

　　“截至2019年底，中国碳强度较2005年降低约48.1%，非化石能源占一次能源消费比重达15.3%，提前完成了对外承诺的2020年目标。”埃及《祖国报》网站刊文指出，中国在改善生态环境、促进绿色发展上不懈努力，实现了对国际社会的承诺。中国致力于发展清洁能源、绿色产业等，在应对气候变化、保护生物多样性等方面为国际社会带来启示。

　　法国生态学家、环境工程师安托万·瓦尔内里常与中国高校、企业交流合作，对中国绿色低碳发展的成就印象深刻。“中国中央和地方政府长期持续跟踪评估能源发展策略，取得了许多标志性成果，尤其是使用绿色技术，广泛建设绿色工厂、绿色交通等基础设施，大力投资可再生能源项目，已成为新能源领域的领先国家。”

　　“中国的蓝天越来越多，城市绿地越来越多，休闲时人们前往公园等‘绿色氧吧’锻炼身体。”南非资深国际问题评论员、南非独立传媒集团外事主编香农·易卜拉欣多次访问中国，见证了中国绿色低碳转型的进步：“中国优质的生态环境提高了宜居指数，在绿色发展方面正成为世界典范。”

　　“积极与他国分享经验、开展合作”

　　中国修建了非洲第一条跨国电气化铁路——亚吉铁路，不仅为相关国家和地区提供了发展机会，其节能环保的运行模式也成为共建绿色“一带一路”的最佳注脚；来自中国的高智能化新能源客车和纯电动大巴搭载5G、大数据、人工智能等技术，成功驶入欧洲20多个国家的100多个城市，深度参与欧洲生态转型与智慧转型进程；中国核能、风电、水电、太阳能等合作项目为许多国家带去清洁高效的电力……中国在应对气候变化和保护生态环境方面的贡献，世界有目共睹。

　　“中国不但自己绿色发展实践取得良好效果，还积极与他国分享经验、开展合作，这体现了构建人类命运共同体的理念。”摩洛哥非洲中国合作与发展协会主席纳赛尔·布希巴表示。

　　目前全球最大单体光伏电站“阿布扎比之光”位于阿联酋沙漠深处，在建设过程中大量依托中国产品和中国技术。项目建设和运营负责人豪尔赫·佩雷亚说，中国技术和中国经验为项目顺利实施提供了关键支持。项目所使用的320万块光伏面板都是中国制造，中方还派出人员指导施工。“这样的合作不仅丰富了阿布扎比的清洁能源供应，还为当地建设类似项目提供了宝贵参考。”

　　埃及电力和可再生能源部副部长穆萨表示，中国在发展清洁能源方面有着先进技术和经验，与中国的合作对阿拉伯国家至关重要。

　　瓦尔内里正和中国数字技术企业洽谈合作。他表示，大数据、云计算、5G等数字技术有助于能源网络的科学调配和管理，中国在这些领域保持领先，是中国发展绿色经济、开展绿色合作的优势。“法中两国在环保、气候、新能源等领域的合作取得了诸多实效，一个个具体项目为两国地方经济发展带来新动能。”

　　瓦尔内里表示，中国倡导建设绿色“一带一路”，将带动越来越多国家拥抱新能源和绿色经济，加速向环境友好型社会转型。包括法国在内的欧洲国家也应在这一框架下，与中国加强合作，创造长远效益。

　　“为世界提供了发展低碳经济的成功经验”

　　国际社会越来越清楚认识到，中国不仅为达成《巴黎协定》发挥了关键作用，而且在执行《巴黎协定》方面发挥了引领作用。今年，在全球气候治理进程可能出现倒退的关键时刻，中国提出新的减排目标：二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和。中国主动承担国际责任，为全球应对气候变化、推进绿色复苏注入新动力。

　　“这一新的目标展现了中国积极应对全球气候变化的责任担当。”南非环境事务部部长艾德娜·莫莱瓦表示。“中国树立了标杆。”剑桥计量经济学建模主管赫克托·波利特通过建立模型分析指出，这一目标意味着中国将加大投资，不仅可以大幅减排，还可以降低清洁能源成本，在其他国家产生积极的溢出效应。

　　“科学界对中国引领全球应对气候变化抱有极大信心。”肯尼亚广播公司网站发表评论称，中国把应对气候变化融入国家经济社会发展中长期规划，通过法律、行政、技术、市场等多种手段，全力推进各项工作，“为世界提供了发展低碳经济的成功经验”。

　　纳赛尔·布希巴认为，在生态文明建设方面，中国做出了很好的表率，中国的经验完全可以为其他发展中国家提供借鉴。环境问题事关全人类可持续发展，希望广大发展中国家与中国展开对话、加强合作。

　　（本报北京、开罗、约翰内斯堡、巴黎12月11日电）


　　《 人民日报 》（ 2020年12月12日 03 版）
(责编：杨光宇)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved