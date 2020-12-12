中国积极应对气候变化展现大国担当

12月12日，习近平主席将出席气候雄心峰会并发表重要讲话。5年前，联合国气候变化巴黎大会通过《巴黎协定》，为2020年后的全球合作应对气候变化明确了方向，开启全球合作应对气候变化新阶段。5年来，中国坚持创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，坚定支持应对气候变化多边进程，积极承担符合自身发展阶段和国情的国际义务，建设性地参与全球气候治理，受到国际社会高度肯定。国际舆论认为，中国绿色低碳转型发展不断取得新成效，积极推动应对气候变化领域的国际合作，为共建清洁美丽的世界作出重要贡献。

“在绿色发展方面正成为世界典范”

中国实施积极应对气候变化国家战略，采取调整产业结构、优化能源结构、着力提高能效、推进碳市场建设、增加森林碳汇等措施取得积极成效，绿色低碳转型脚步不断加快。

中国可再生能源领域专利数、投资、装机和发电量连续多年稳居全球第一，可再生能源投资连续5年超过1000亿美元，风电、光伏的装机规模均占全球30%以上；截至今年8月，7个试点碳市场配额累计成交量超过4亿吨，累计成交额超过90亿元人民币，覆盖钢铁、电力、水泥等20多个行业；数据显示，中国绿色建筑占城镇新建民用建筑比例已达约60%，城镇既有居民居住建筑节能改造惠及2100万户居民；2010年以来，中国新能源汽车以年均翻一番的速度增长，销量占全球新能源汽车销量的55%……

“截至2019年底，中国碳强度较2005年降低约48.1%，非化石能源占一次能源消费比重达15.3%，提前完成了对外承诺的2020年目标。”埃及《祖国报》网站刊文指出，中国在改善生态环境、促进绿色发展上不懈努力，实现了对国际社会的承诺。中国致力于发展清洁能源、绿色产业等，在应对气候变化、保护生物多样性等方面为国际社会带来启示。

法国生态学家、环境工程师安托万·瓦尔内里常与中国高校、企业交流合作，对中国绿色低碳发展的成就印象深刻。“中国中央和地方政府长期持续跟踪评估能源发展策略，取得了许多标志性成果，尤其是使用绿色技术，广泛建设绿色工厂、绿色交通等基础设施，大力投资可再生能源项目，已成为新能源领域的领先国家。”

“中国的蓝天越来越多，城市绿地越来越多，休闲时人们前往公园等‘绿色氧吧’锻炼身体。”南非资深国际问题评论员、南非独立传媒集团外事主编香农·易卜拉欣多次访问中国，见证了中国绿色低碳转型的进步：“中国优质的生态环境提高了宜居指数，在绿色发展方面正成为世界典范。”

“积极与他国分享经验、开展合作”

中国修建了非洲第一条跨国电气化铁路——亚吉铁路，不仅为相关国家和地区提供了发展机会，其节能环保的运行模式也成为共建绿色“一带一路”的最佳注脚；来自中国的高智能化新能源客车和纯电动大巴搭载5G、大数据、人工智能等技术，成功驶入欧洲20多个国家的100多个城市，深度参与欧洲生态转型与智慧转型进程；中国核能、风电、水电、太阳能等合作项目为许多国家带去清洁高效的电力……中国在应对气候变化和保护生态环境方面的贡献，世界有目共睹。

“中国不但自己绿色发展实践取得良好效果，还积极与他国分享经验、开展合作，这体现了构建人类命运共同体的理念。”摩洛哥非洲中国合作与发展协会主席纳赛尔·布希巴表示。

目前全球最大单体光伏电站“阿布扎比之光”位于阿联酋沙漠深处，在建设过程中大量依托中国产品和中国技术。项目建设和运营负责人豪尔赫·佩雷亚说，中国技术和中国经验为项目顺利实施提供了关键支持。项目所使用的320万块光伏面板都是中国制造，中方还派出人员指导施工。“这样的合作不仅丰富了阿布扎比的清洁能源供应，还为当地建设类似项目提供了宝贵参考。”

埃及电力和可再生能源部副部长穆萨表示，中国在发展清洁能源方面有着先进技术和经验，与中国的合作对阿拉伯国家至关重要。

瓦尔内里正和中国数字技术企业洽谈合作。他表示，大数据、云计算、5G等数字技术有助于能源网络的科学调配和管理，中国在这些领域保持领先，是中国发展绿色经济、开展绿色合作的优势。“法中两国在环保、气候、新能源等领域的合作取得了诸多实效，一个个具体项目为两国地方经济发展带来新动能。”

瓦尔内里表示，中国倡导建设绿色“一带一路”，将带动越来越多国家拥抱新能源和绿色经济，加速向环境友好型社会转型。包括法国在内的欧洲国家也应在这一框架下，与中国加强合作，创造长远效益。

“为世界提供了发展低碳经济的成功经验”

国际社会越来越清楚认识到，中国不仅为达成《巴黎协定》发挥了关键作用，而且在执行《巴黎协定》方面发挥了引领作用。今年，在全球气候治理进程可能出现倒退的关键时刻，中国提出新的减排目标：二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和。中国主动承担国际责任，为全球应对气候变化、推进绿色复苏注入新动力。

“这一新的目标展现了中国积极应对全球气候变化的责任担当。”南非环境事务部部长艾德娜·莫莱瓦表示。“中国树立了标杆。”剑桥计量经济学建模主管赫克托·波利特通过建立模型分析指出，这一目标意味着中国将加大投资，不仅可以大幅减排，还可以降低清洁能源成本，在其他国家产生积极的溢出效应。

“科学界对中国引领全球应对气候变化抱有极大信心。”肯尼亚广播公司网站发表评论称，中国把应对气候变化融入国家经济社会发展中长期规划，通过法律、行政、技术、市场等多种手段，全力推进各项工作，“为世界提供了发展低碳经济的成功经验”。

纳赛尔·布希巴认为，在生态文明建设方面，中国做出了很好的表率，中国的经验完全可以为其他发展中国家提供借鉴。环境问题事关全人类可持续发展，希望广大发展中国家与中国展开对话、加强合作。

（本报北京、开罗、约翰内斯堡、巴黎12月11日电）

《 人民日报 》（ 2020年12月12日 03 版）

(责编：杨光宇)