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疫苗也搞“美国优先”，这种吃相太难看（观象台）

张  红

2020年12月12日05:23  来源：人民网－人民日报海外版
 

　　最近，对于受新冠肺炎疫情折磨已久的世界而言，最好的消息莫过于几款疫苗的研发都取得了良好进展。俄罗斯、英国等国已经开始为民众接种疫苗，部分国家公布了疫苗接种计划，还有一些国家正在积极订购疫苗。

　　然而，就在人们开始看到“隧道尽头的光芒”时，“美国优先”居然又跳了出来，带来一片阴霾。日前，美国总统签署了一项“疫苗美国优先”的行政命令，要求美国卫生部门确保美国疫苗供应商优先给美国人提供疫苗。

　　消息一出，舆论哗然。美国的亲密盟友加拿大和英国政府赶忙出来安抚本国民心，再三保证这不会对本国的疫苗接种产生实质性影响。为什么他们反应如此强烈？因为有前车之鉴：美国满世界“抢”口罩的伤疤还在隐隐作痛。

　　美国人自己也觉得不忍直视。美国有线电视新闻网忍不住嘲讽，这不过是个“空有象征意义的命令”。美国《财富》杂志称，美国现政府在抗疫上表现糟糕透顶，快离任的时候希望能够通过疫苗挽回一些名节，只可惜为时已晚。

　　作为二战后国际体系的主导者和受益者，作为当今世界最强大的国家，美国该怎么做？答案非常清楚。美国首席传染病专家福奇在一次活动时表示，作为一个发达国家，美国有“道德义务”确保新冠疫苗在世界各地的公平分配。美国非营利监督组织“公共公民”药品获取计划主任梅巴尔杜克发表声明说：“美国政府可以扩大生产规模，与世界卫生组织分享技术，扩大疫苗供应。这才最有助于缩短疫情时间、挽救生命和恢复就业。但是，现在的美国缺少有效的全球领导力。”

　　危机时刻最见人心。在新冠肺炎疫情这场二战后最严重的全球公共卫生安全危机面前，美国的所作所为令人失望至极。面对疫情的不作为、面对口罩和疫苗这些稀缺资源的“美国优先”，还有各种“甩锅”、抹黑……美国某些政客不断刷新人们对其认知的底限。

　　疫苗毫无疑问应该是一个全球公共产品。对疫苗的获取需要按照轻重缓急进行评估，让真正需要疫苗的人首先获得疫苗的保护，才是公平和人道的体现。但是，美国在疫苗分配上的“美国优先”，却带了个糟糕的头。

　　根据美国杜克大学的数据，疫苗面世之前就已被各国预购了96亿剂。联合国和世界卫生组织担心，最早几批疫苗已被富裕国家抢购一空，贫穷国家却得不到保障。“在所有人都安全之前，没有人是安全的”，渥太华大学流行病学家代诺丹说，限制全球疫苗分配将产生更广泛的后果，而不仅仅是接种速度，“主张一个国家比另一个国家先获得疫苗，对任何人来说都不是有益的”。

　　如果问疫情给人们带来的最深刻体验是什么，答案应该是：人类命运休戚与共，各国利益紧密相连。世界是不可分割的命运共同体，团结合作才是战胜疫情最有力的武器。

(责编：杨光宇)
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