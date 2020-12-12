美国今冬能否走出“黑暗时刻”？（环球热点）

图为12月8日，医护人员在美国纽约一家医院外运送病人。

新华社记者 王 迎摄

近日，美国新冠肺炎疫情再次爆出一个令人触目惊心的数字。

根据美国约翰斯·霍普金斯大学统计数据，截至美国东部时间12月10日16时26分，美国累计新冠肺炎确诊病例增至1550万余例，死亡病例增至29万余例。与前一天相同时间对比，过去24小时内，美国新增确诊20万余例，单日新增新冠肺炎死亡病例再破纪录，增加3218例，超过前一天创下的3124例纪录。

在2020年的年尾，陆续而来的感恩节、圣诞节等西方传统节日带给美国民众的担忧可能会远超喜悦，确诊病例接连刷新，“假日疫情”反复来袭。有外媒担忧，今冬的美国，“节日季”恐成“灾难季”。

“一项可怕记录再被打破”

近日，美国《商业内幕》网站报道称，随着美国各州新冠肺炎确诊病例数和死亡病例数达到高峰，一项可怕的记录已被打破——当地时间12月9日，与新冠肺炎相关的死亡病例数首超3000例，是美国迄今为止单日新冠肺炎死亡总数的最高纪录。更可怕的是，一天之后，这项纪录再次刷新。

进入冬季之后，美国新冠肺炎疫情严重反弹。美国疾控中心数据显示，自12月以来，美国已经连续多天新增病例超过10万例。其中，12月4日单日新增病例超过23万例。

感恩节、圣诞节等西方传统节日的接踵而至，进一步加重了美国的抗疫难度。美联社称，随着美国一步步深入“节日季”，人们期待已久的亲友聚会日益增加，全国各地的新增新冠肺炎感染人数持续走高。就在12月的第一周，美国7天平均新冠肺炎死亡病例数自春季高峰以来首次超过2000例，达到2011例，而就在两周前，这一数字还是1448。

如今，感恩节后的一波疫情反弹尚未平息，圣诞节假期又近在眼前。许多美国公共卫生专家纷纷表达担忧，认为圣诞节期间的新冠病毒扩散可能要比感恩节期间更为严重。

美国传染病专家、国家过敏症和传染病研究所所长安东尼·福奇日前在接受采访时发出警告称，圣诞节期间人们频繁的出行和聚会将助长疫情的蔓延。他预测，按照当前新冠肺炎疫情在美国的发展趋势，1月中旬可能是“非常黑暗的时刻”。

在美国疾控中心看来，对美国而言，这个冬季将是灾难性的，在2021年2月前可能会有近45万人死于新冠肺炎，除非民众能采取戴口罩、保持社交距离和避免大型聚会等预防措施。但西班牙《先锋报》网站在报道中直言，尽管美国当局提出了这些建议，但预计仍将有数以百万计的美国人在圣诞节出行。

《纽约时报》也不无担心地指出，美国正在加速向另一个惊人的总数迈进，即累计死亡人数超过30万。该报发表评论呼吁，美国人若想战胜新冠病毒，需要“向圣诞宣战”。

“成千上万人死亡本可避免”

不少分析认为，寒冷天气以及假期导致的人员流动、聚集，是美国今冬疫情反复不止的直接诱因。

美国有线电视新闻网报道称，尽管美国疾控中心曾在11月19日发布防疫指南，提醒美国人不要在感恩节期间旅行，但这并没有阻止人们的出游热情。仅感恩节前一天，美国机场客流量就超过了100万人次。大规模人员流动导致美国新冠肺炎确诊病例快速增加。

当然，问题不止这么简单。事实上，自今年年初新冠肺炎疫情暴发以来，美国深陷抗疫的“拉锯战”之中，不仅没能取得明显成果，反而沦为全球疫情最严重的国家。居高不下的确诊病例数和死亡病例数暴露出更多深层问题。

“美国实行的联邦制导致其很难出台统一的国家性政策来遏制疫情。比如，在重点疫区采取哪些措施来切断病毒传播，这些具体政策的制定权在各州，联邦政府无法采取强制性手段进行干预。而面对疫情，各州各自为政，不能在防疫政策及物资分配等方面进行很好协调，这使美国无法在全国范围内有效控制疫情。”中国国际问题研究院美国研究所副所长沈雅梅在接受本报记者采访时分析称，除了体制约束之外，某些美国政客将疫情政治化，基于党派利益而非疫情客观需要来出台抗疫政策，也导致疫情迟迟无法缓解。

美国前国家卫生研究院官员里克·布莱特此前在《华盛顿邮报》发文称，美国疫情暴发之初，由科学家们组成的公共卫生机构就一直被政治化、被操纵和被忽视。美国疾控中心提出的公共卫生指导意见一再被政府官员否决。这种敌视真相的态度以及将疫情政治化的行为导致了成千上万美国人本可避免的死亡。

“美国疫情至今没能得到明显缓解，与联邦政府整体引导不力有关。从一些美国官员故意弱化抗疫重要性的言行可以看到，政府在尊重科学、舆论引导等方面是失职的。”中国现代国际关系研究院美国研究所学者孙成昊向本报记者分析称，直到目前，美国国内仍然存在一种声音，认为新冠肺炎疫情只是一场骗局，导致部分民众防疫意识依旧薄弱。

近段时间，多名美国高官相继确诊感染新冠肺炎。在美媒看来，这正暴露出美国长期存在的官员“带头”轻视防疫工作的懈怠问题。

“复苏迹象或将逐渐消失”

持续笼罩美国的阴影，在给民众身体健康和生命安全带来严重威胁的同时，也给美国经济社会带来严峻挑战。

法新社8日报道称，美国财政部长史蒂文·姆努钦当天公布了总额达9160亿美元的经济刺激计划。报道称，为阻断新冠病毒传播，美国许多商业活动被叫停，数千万人因此失去工作。尽管美国已经出现经济复苏的迹象，但随着国内部分地区的新冠肺炎病例达到创纪录水平，专家担心如果没有新的援助，复苏迹象会逐渐消失。

孙成昊指出，尽管美国已经进入复工复产状态，但如果疫情得不到有效控制，包括酒店业、旅游业在内的许多行业仍将受到巨大冲击，美国经济必将被疫情所拖累，国内其他政策的推进也将因此受阻。不仅如此，美国社会长期存在的贫富分化、种族歧视等痼疾也将在疫情之下进一步恶化。

美国一家关注青年发展的非营利组织近日公布调查报告显示，青少年对美国存在的不平等现象普遍感到悲观，特别是在此次新冠肺炎疫情中，非洲裔等少数族裔在教育、就业等问题上的弱势更加凸显。

《华盛顿邮报》发表评论指出，相比白人家庭，美国非洲裔家庭在疫情期间的远程教育所需硬件普及率更低。美国麦肯锡咨询公司当地时间8日公布的一项数据也显示，受疫情影响，在美国学校纷纷转向网络授课后，少数族裔学生与白人学生的差距显著拉大。

“在美国，许多非洲裔、拉丁裔等少数族裔本就没有很好的居住条件，没有理想的客观条件帮助他们保持社交距离。此外，他们失业之后也更难找到工作。这都可能导致他们对社会、对政府产生不满，出现上街游行等行为，如果再叠加枪支暴力等问题，就将给美国社会增加更多不稳定因素。”孙成昊说。

沈雅梅认为，疫情还将给美国社会造成不可忽视的“精神性”伤害。“除了经济萎缩导致的失业等问题外，每天不断增加的确诊病例数和死亡病例数也会引发人们反思，为什么作为经济最发达、科技最先进、医疗资源最丰富的国家，美国却沦为全球疫情的重灾区？美国政府应对疫情的糟糕表现，暴露出美国政治制度和治理能力的缺陷，对其硬实力、软实力以及全球领导力都将产生巨大打击。”

(责编：杨光宇)