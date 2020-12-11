外交部：美方让世人看到了什么是教科书般的虚伪人权    

人民网北京12月11日电 据外交部网站消息，外交部发言人华春莹主持今日例行记者会。记者会实录如下：

一、应联合国秘书长古特雷斯、法国总统马克龙、英国首相约翰逊、智利总统皮涅拉、意大利总理孔特联名邀请，国家主席习近平将于12月12日出席气候雄心峰会并发表重要讲话。会议将以视频方式举行。

二、经中国和白俄罗斯双方商定，中白政府间合作委员会中方主席、中共中央政治局委员、中央书记处书记、中央政法委书记郭声琨将于12月14日同委员会白方主席、白俄罗斯第一副总理尼古拉·斯诺普科夫以视频方式共同主持召开委员会第四次会议。

新华社记者：你昨天在记者会上表示，中非合作论坛第十四届高官会10日在北京举行。能否介绍一下会议取得了什么成果？

华春莹：感谢你对中非关系和中非合作论坛的关注。本届中非合作论坛高官会是论坛55个成员在论坛机制内又一次“全家福”式的聚会，论坛54个非洲成员方的驻华使节、论坛中方后续委员会36个成员单位的主管部门负责人出席会议。疫情背景下，高官会在线下举办并取得圆满成功，彰显了中非双方加强团结合作的决心以及中非合作的韧性和活力。

与会代表都高度评价中非关系、中非团结抗疫特别峰会、中非合作论坛成立20年来取得的成就，赞赏双方为彼此抗击疫情提供宝贵支持和援助，克服疫情带来的不利影响，积极落实论坛北京峰会和团结抗疫特别峰会成果。双方也都表示愿共同努力筹办好明年的论坛会议，深化中非全面战略伙伴关系，加快构建更加紧密的中非命运共同体。

我们已在外交部网站发布了论坛第十四届高官会的新闻稿，欢迎你们详细查阅。

总台国广记者：据报道，12月9日举行了“中国—阿富汗—中亚五国”副外长级贸易与互联互通视频会议。会议取得了哪些成果？

华春莹：12月9日，中国同阿富汗和中亚五国成功举行了副外长级贸易与互联互通视频会议。各方围绕共同关心的地区合作议题广泛深入交换意见，达成积极共识。

中国外交部副部长罗照辉主持会议，并在会上提出深化2.0版抗疫合作、拓展经贸合作、推进互联互通建设、加强反恐安全合作等四点建议。阿富汗和中亚五国高度评价中方倡议并成功举办会议，为地区国家交流经验、深化合作搭建新平台。各方表示愿建立适应疫情形势的新合作模式，继续推进“一带一路”倡议同各国发展战略对接协调，维护产业链供应链稳定，进一步充分释放地区合作潜力。各方也都呼吁国际社会共同支持阿富汗和平和解进程，加大反恐合作力度，为推进相关合作营造有利环境。

这次会议是七国着眼当前国际地区形势和疫情形势，谋求团结合作、共同应对挑战的新尝试，也反映了地区国家希望携手实现可持续发展的共同心声。中方愿同其他各方一道，用好这一平台，推动地区合作不断取得积极成果。

彭博社记者：中国智库中国国际经济交流中心和欧洲企业协会原计划11月举行的一场会议被取消了，因为中方反对欧方的两名人员参会。你可否介绍此次会议被取消的原因？中方为何反对这两人参会？你是否认为这一事件将影响中欧投资协定谈判？

华春莹：我不了解这一会议具体情况。我可以告诉你的是，中方一贯重视中欧各领域务实合作，我们也支持中欧工商界积极开展形式多样的交流活动。中国同欧盟各个机构间交流对话的渠道始终是通畅的。

中国国际经济交流中心和欧洲企业协会是两个民间机构，我看不出来他们之间的合作或者拟举办会议的小插曲会对中欧投资协定产生什么影响。早日达成中欧投资协定是中欧双方的共同愿望，双方也都表示愿意共同努力争取尽早结束有关谈判。中方愿与欧方共同努力，在凝聚共识的基础上，充分照顾彼此关切，相向而行，力争按照领导人要求，实现年内完成谈判的目标，推动中欧经贸合作迈上新的台阶。

英国广播公司记者：关于两名加拿大公民康明凯和迈克尔，他们两人是否已经被审判？目前案件处于什么阶段？

华春莹：关于你关心的加拿大公民的案件，中方已多次阐明立场。二人涉嫌危害中国国家安全犯罪，已于今年6月被提起公诉。中国司法机关依法办案，有关加拿大公民的合法权利得到保障。中方将继续按照《中加领事协定》和中国有关法律法规，处理包括领事通报在内的相关事宜。

路透社记者：美国联邦通信委员会（FCC）周四针对华为和中国电信采取行动，表示已开始启动撤销中国电信在美业务运营授权。这表明美方已采取进一步行动打压中国在美国电信业的存在，以保护美国国家安全。中方对此有何评论？

华春莹：美方所谓“保护国家安全”的借口完全不符合事实，实质是滥用国家安全概念打压特定中国企业。

正如大家了解的，中国公司保持着非常好的网络安全记录。特别是华为在全球170多个国家和地区建设了1500多个网络，从来没有发生过一起类似“斯诺登事件”、“维基解密”的网络安全事件，没有发生过一起类似“棱镜门”、“方程式组织”、“梯队系统”的网络监听监视行为。迄今为止没有任何一个国家、包括我们多次要求其拿出证据的美国，能够拿出华为产品存在“后门”的证据。华为早就坦坦荡荡地向世界公开宣布愿意签署“无后门”协议，也愿意在任何国家建立网络安全评估中心。为什么美方不对此作出正面回应？美国有哪一家企业敢作出华为这样的公开承诺？

我们知道的是，“9·11”之后，美国出台的“爱国者法案”就已经要求美国网络公司定期提供用户信息。按照美方逻辑，美国的“后门”开得这么大，他们的企业是不是存在“拦截通信”或“操纵数据”的问题？我刚刚看到路透社最新报道，法国国家信息与自由委员会10日表示，谷歌公司和亚马逊公司的法国网站事先未经访问者允许，就已经将浏览网页时存储的数据保存下来，且未说明其用途，违反法国有关规定。此前，爱尔兰方面曾要求“脸书”公司停止向美国传输欧盟用户数据。所以，到底是谁在做着有可能危害其他国家安全的事情，这是一目了然的。只要不带偏见，不难得出正确的、符合事实的结论。

美方在拿不出任何证据的情况下，滥用国家力量，打压中国特定企业，这是对美方自己一贯标榜的市场经济原则的否定，也戳穿了美方所谓公平竞争的虚伪外衣。我们再次敦促美方停止泛化国家安全概念，停止对中国特定企业的无理打压，为国与国之间的正常合作提供公平、公正、非歧视的环境。

法新社记者：巴塞罗那足球俱乐部队员格列兹曼昨天称他将中断与华为合作，并称华为参与监视新疆的维吾尔族穆斯林。你对此有何评论？

华春莹：有关人士想跟谁合作，这是他的事情，我不想发表评论。但是我想，重要的是尊重事实。我刚才回答路透社记者提问时，已经就美方对华为的无端指责清晰地表明了立场。

澎湃新闻记者：昨天是世界人权日。与以前人权日最大的不同是，当前全世界正在面临新冠肺炎疫情的考验，生命权成为最大的人权。美国当前疫情形势发展令人震惊，12月9日单日死亡人数超过了“9·11”事件的遇难人数。在这种情况下，我们注意到美国驻华大使馆却在微博上号召中国人“大胆说，站出来”。发言人对此有何评论？

华春莹：你的观察非常敏锐。的确，美方在人权问题上的所做所为让世人看到了，什么是教科书般的虚伪人权。

我们的确需要好好思考一下：究竟什么是人权？究竟应该由谁来定义人权？

我们认为，生存权和发展权是最基本的人权。特别是在当前疫情形势下，人的生命权就是最大的人权。大家都看到，面对疫情，中国政府坚持人民至上、生命至上，坚持把人民生命安全和身体健康放在第一位，全力护佑每一个生命，悉心呵护每个人的健康，捍卫每个人的价值和尊严。我们坚持以人民为中心的人权理念，已经将促进和保护人权写入了中国共产党党章和中华人民共和国宪法。我们协调增进全体人民的政治、经济、文化、环境权利，解决了14亿人的温饱，减少了8.5亿多贫困人口，为7.7亿人提供就业，为2.5亿老年人、8500万残疾人和4300多万城乡低保人口提供基本保障，拥有世界上最大规模的中等收入群体，建成世界最大规模的教育体系、社保体系、医疗体系和基层民主选举体系。再看看现在的美国，我觉得我们中国人有千万条理由为我们国家取得的人权事业进步感到由衷骄傲和自豪。

你刚才提到美国单日新冠肺炎死亡人数已经超过了“9·11”事件的遇难人数，这的确令人震惊和难过。一个国家的政府如果连自己国家公民的生命都不在乎，都不尽力保护，如何让人相信他们会真正在乎、关心和保护其他国家的人权呢？！

至于你提到的美国驻华使馆的微博，其实中国民众已经对美方在人权问题上的虚伪和错误做法给出了响亮的回答。我注意到有很多网友在美国驻华使馆微博下面留言发问说：超过1500万确诊和近30万死亡的美国人的人权在哪里？4000多万非洲裔美国人的人权在哪里？惨遭战祸的数百万伊拉克和阿富汗平民的人权在哪里？希望美方对中国人民的这些声音要“听进去，改过来”。

人权不是华丽、空洞的口号，更不是干涉别国内政的工具，而应该是实实在在、让最广大人民感受得到的生活的改善、价值和尊严的实现。中方主张各国秉持公正、客观、非选择性原则，在平等和相互尊重的基础上开展国际人权合作，加强交流对话，反对将人权政治化和搞双重标准。我们也坚决反对和拒绝任何国家、任何人以人权为借口干涉中国内政。

彭博社记者：中共中央政治局委员、全国人大常委会副委员长王晨出席了中国美国商会昨晚举行的活动并发表演讲，而这就发生在美方宣布对中国全国人大常委会副委员长实施制裁之后。鉴此，有人说中方试图以此对美方进行挑衅。你对此有何评论？

华春莹：应中国美国商会邀请，12月10日，中共中央政治局委员、全国人大常委会副委员长王晨出席了商会年度答谢晚宴并发表讲话，阐明了中方关于将继续推进改革开放、致力于支持中美在经贸等各领域交流与合作的一贯立场。

关于美方以所谓涉港问题为由对中国全国人大常委会副委员长实施所谓“制裁”，中方已经表明了我们的严正立场并宣布对美采取坚决反制。你刚才提到的情况恰恰表明美方所谓“制裁”不得人心，也不会得到美国各界支持。

我们对中国美国商会及其会员企业扎根中国、致力于推动中美经贸合作表示赞赏。随着中国对外开放的大门越开越大，包括美国企业在内的各国企业在华发展必将迎来更加广阔的空间，中美经贸合作也将会有更加光明的前景，这有利于中国、有利于美国、有利于全世界。

英国广播公司记者：你昨天宣布，中方将对美方进行对等制裁，你能否介绍一些具体信息？比如哪些美国人将被制裁？他们将面临什么具体措施？

华春莹：我昨天已经说得很清楚了。你再仔细去体会一下，我可以再重复一遍：中方决定对在涉港问题上表现恶劣、负有主要责任的美国行政部门官员、国会人员、非政府组织人员及其直系亲属实施对等制裁。这些人对自己的行为是心知肚明的。

《中国日报》记者：目前WTO上诉机构成员全部离职。外交部对此有何评论？

华春莹：关于这件事情，我注意到商务部发言人已经表明了看法。由于美方持续阻挠上诉机构大法官遴选，自2019年12月11日起，本应由7名成员组成的世贸组织上诉机构仅剩1人，无法审理案件，致使上诉机构陷入瘫痪。前几天，11月30日，上诉机构最后一名成员正式任满卸任。至此，上诉机构成员全部离任。上诉机构瘫痪影响了世贸组织争端解决机制的正常运转，对多边贸易体制造成了沉重打击。中方对此表示遗憾。

大家都知道，争端解决机制是世贸组织的核心支柱之一，被称为“世贸组织皇冠上的明珠”，对于世贸组织履行职能具有关键作用。中方始终坚定维护多边贸易体制，一直在为恢复上诉机构运转不懈努力。上诉机构瘫痪后，中国和欧盟等119个成员提出提案，要求立即启动上诉机构成员遴选。同时，中国联合欧盟等42个成员提交上诉机构改革提案，积极参与世贸组织磋商，为启动遴选创造条件。

现在上诉机构这颗“明珠”陷入黑暗的危机，但我们维护多边贸易体制的努力不会止步。中方将继续同其他世贸组织成员一道，继续推动上诉机构尽早恢复正常运转，坚定维护开放、包容、非歧视等世贸组织核心价值和基本原则，坚定维护自由贸易和基于规则的多边贸易体制。

深圳卫视记者：据报道，欧盟驻华大使郁白10日在北京举行的一次能源论坛上表示，欧盟和美国应该统一认识，联合对抗中国的“胁迫式外交”，对中国的“战狼外交”说“不”。中方对此有何评论？

华春莹：昨天，我已经非常详细地阐述了对有人炒作所谓“战狼外交”的看法。只要理性回顾和分析一下，哪一次、哪一件是由中方挑衅或胁迫别国，就会得到客观公正的结论。如果只是因为中国块头大，就认为中方说出事实真相、维护自身利益和尊严是“胁迫”和“战狼”，这显然是不公平的，也是对中国外交的污名化。我昨天说了，一个普通公民都有依法行使正当防卫的权利，难道中国作为主权国家反而不能拥有维护自身主权、安全、发展利益的权利吗？

欧盟本身就是多边主义的成果，一向以坚持多边主义为荣。一段时间以来，欧盟也是单边主义的受害者，一直强调要坚持战略自主。在涉及大是大非的原则性问题上，不应不分是非，只讲立场。我们希望欧方尊重事实，站在客观公正的立场上，不搞双重标准，真正坚持独立自主，坚持开放合作。

《北京青年报》记者：有媒体报道，旅日大熊猫香香返回中国的时间延期至2021年5月。香香父母的旅日时间也将延长5年。中日两国已正式就此达成一致。发言人能否介绍相关情况？

华春莹：我非常高兴地从有关部门了解到，经过全面科学评估，中日双方合作单位已经决定将东京大熊猫保护合作研究项目延期5年，并且确定将大熊猫香香返回中国的时间推迟到2021年5月31日之前。

大熊猫是中国的国宝，也是促进中外友好交流的“使者”。香香在日本一出生就受到日本人民的欢迎和喜爱，也得到上野动物园的悉心照料。可爱憨厚的香香为日本人民带去了很多欢乐，也为增进中日两国人民友好发挥了独特作用。

前几天，我们看到报道说，很多日本民众得知香香要回国的消息十分依依不舍，纷纷为香香举办送行活动以表达不舍之情。我们十分感谢他们对香香的喜爱和悉心照顾。这次香香因疫情原因延迟回国，这对喜爱大熊猫的日本民众来说无疑是个好消息。希望香香在日本生活得愉快，也相信上野动物园将一如既往照顾好我们的熊猫国宝香香。我们同时也希望香香和它的父母以及其它的熊猫们继续做中日友好的使者，为日本人民带去欢乐，为促进中日两国人民的友好感情作出独特贡献。中方愿同日方一道，进一步加大大熊猫保护科学研究合作。

法新社记者：第一，非政府组织“保护卫士”发表报告称，瑞士政府与中方签署了一份“秘密”协议，允许中国特工赴瑞审问在瑞中国公民。报告称这将使瑞士的国际声誉受到影响。中方对此有何评论？第二，你对有关黎智英涉嫌违反国安法的案件今日宣判有何评论？

华春莹：关于你的第二个问题，这不是一个外交问题。

关于你的第一个问题，有关消息是对事实的曲解。事实是：为便利双方正常人员往来，加强在打击非法移民领域的双边合作，中瑞双方移民管理部门于2015年12月签署了协助核查在瑞士非法滞留人员身份的业务合作协议。其他国家同中方也有类似合作。根据协议，瑞方邀请中方派出专业人员以独立专家身份，协助瑞士移民管理部门对非法滞留人员开展身份核查，中方专家的核查结果仅供瑞士移民管理部门参考。关于协议的具体问题请向主管部门询问。中方同瑞方在移民领域的沟通合作是顺畅的。中方也愿意继续与瑞方加强这方面合作。

日本共同社记者：还是关于黎智英的问题，日本等国对他的案件非常关心，有人怀疑他的案件是不是以国家安全为由打击言论自由、新闻自由。中方对此有何回应？

华春莹：你刚才在提问时，我其实能从你的语气中听出来，你自己心里对这些说法其实都不相信、没有底。以国家安全为由打压自由，这不是我们的作为，恰恰是个别国家滥用国家安全名义，无端打压中国人员、机构和企业。

这个香港的个案不属于外交问题。但是既然你提到打压言论自由的问题，我觉得必须要摒弃偏见，实事求是地看。香港国安法实施之后，香港绝大多数民众都认为他们更安定了，在香港的外国企业也对未来的发展前景充满信心。个别国家个别人总是纠缠香港的所谓自由、民主问题，但是我想请你思考、回顾一下，在英国对香港156年的殖民统治期间，香港人民有任何民主权利或上街游行的自由吗？所有港督都是英国女王任命的，没有一位立法会议员是香港人民提名的。所以，现在他们想要什么样的自由呢？香港国安法的实施只会使香港社会更安定，经济更发展，居民享有更多权利自由。所谓受影响的自由，只是个别人勾结外部势力或者以各种所谓“自由”为名从事危害香港社会稳定的自由，以及利用涉港问题破坏中国安全、阻碍中国发展的自由。

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2020年“大爱无国界—让梦想飞扬”国际义卖活动开幕式将于12月12日在北京举行，国务委员兼外长王毅夫妇及部分驻华使节夫妇将出席。由于疫情原因，今年义卖将采取线上线下相结合的方式，持续一周至12月19日结束，其间还将举办一次直播“云义卖”活动。

这已经是中国外交部连续第12年举办“大爱无国界”国际义卖活动。11年来，“大爱无国界”已成为社会各界及各国驻华使馆共同奉献爱心的盛会。“大爱无国界”把世界各国和社会各界的爱心传递给了中国贫困山区村民、残疾人和孩子们，点燃了受助群众对生活的希望，改变了他们的命运。

“大爱无国界”国际义卖活动是外交部扶贫工作的一个重要品牌。从1992年起，外交部开始定点帮扶云南省金平、麻栗坡两个国家级贫困县。28年来，外交部有100多名干部投身扶贫工作，39名同事到两县挂职。据不完全统计，外交部扶贫办人员仅从昆明到两县间的陆地行程就已超过100多万公里，足以绕赤道25圈以上。外交部在两县实施了教育、卫生、饮水、培训、整村推进、产业等六大领域1600多个扶贫项目。我们非常高兴地看到，今年5月，金平、麻栗坡已经成功实现了脱贫摘帽的目标。

外交部和金平、麻栗坡的故事是中国人民决战脱贫攻坚故事的一个部分，也是决胜全面建成小康社会路上一个也不能少的缩影。而“大爱无国界”正是这个故事中的一个美丽篇章。每一位参与“大爱无国界”义卖活动的人，无论他（她）的国籍、职业、年龄，都是这个精彩故事的讲述者、见证者和参与者。

欢迎朋友们继续关注“大爱无国界”，也欢迎大家积极参与有关线上义卖活动。

(责编：张信凤、刘慧)