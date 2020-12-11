澳研究称废水检测有助更早发现新冠病毒

新华社堪培拉12月11日电（记者岳东兴 白旭）澳大利亚联邦科学与工业研究组织10日发布公报说，他们与昆士兰大学科研人员开展的新研究表明，废水检测可在新冠病毒感染者出现症状几周前就发现社区中存在的新冠病毒，有助于构建有针对性的早期检测系统。

研究人员回顾分析了今年2月和3月初在澳大利亚布里斯班收集的废水样本。研究发现，最早在当地公开报告首批新冠病例之前三周，就已能从废水样本中检测到新冠病毒的基因指纹。研究成果近日已发表在美国《整体环境科学》杂志上。

研究人员还表示，如果采样足够频繁和广泛，该技术可在有患者感到不适前通过废水检测出新冠病毒，这是因为他们在得知自己被感染前，身体已开始通过粪便将病毒碎片排入废水系统中。

参与研究的澳大利亚疾病防控中心主任特雷弗·德鲁介绍说，研究发现一些患者可能在表现出临床体征前就已感染并传播新冠病毒。有证据表明，新冠病毒感染人体后，可在患者出现症状前的一段时间自我复制，一部分病毒便会随人体粪便排出体外。

研究人员认为，这一发现有助于针对特定区域进行防疫措施限制，避免较大区域的“完全封锁”，有利于恢复经济和让人们更自由流动。研究者还将继续改进方法，以在废水中更高效地检测到病毒，并减少废水采样方式的不确定性。

此前，多国研究人员曾报告在废水中检测出新冠病毒。西班牙巴塞罗那大学今年6月发布公告说，该校领导的一个研究小组在去年3月采集的巴塞罗那废水样本中检测出了新冠病毒。此外，法国媒体今年7月报道，相继在巴黎6月底和7月的废水样本中检测出新冠病毒。法国医学科学院7月初表示，废水的微生物分析可以对病毒传播起到定期监测和前瞻预警的作用。

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