王毅出席“2020年国际形势与中国外交”研讨会并发表主旨演讲

新华社北京12月11日电 国务委员兼外交部长王毅11日在京出席“2020年国际形势与中国外交”研讨会开幕式并发表题为“百年变局与世纪疫情下的中国外交：为国家担当 对世界尽责”的主旨演讲。

王毅表示，2020年是中国外交征程中具有开创性意义的一年。习近平主席以大国领袖的全球视野和使命担当，以“云外交”等创新方式密集开展元首外交，为全球抗疫凝聚共识，为中国外交指引方向。外交战线以元首外交为引领，以团结抗疫为主线，迎难而上，主动应变，为国家担当，对世界尽责，同步抗击新冠肺炎病毒和国际政治病毒，为捍卫国家利益、维护全球稳定作出新的贡献。主要体现在八个方面：一是开展有声有色的抗疫国际合作，二是坚持扩大对外开放和互利合作，三是为国际局势稳定提供有力支撑，四是推动周边命运共同体走深走实，五是维护拓展发展中国家共同利益，六是积极参与全球治理体系变革，七是坚定捍卫国家利益和民族尊严，八是全心全意践行“外交为民”宗旨。

王毅强调，2021年我们将以习近平外交思想为指引，奋楫破浪，坚毅前行，于危机中育先机，在变局中开新局，全面推进新时代中国特色大国外交。一是全力服务国家发展战略，二是助力世界经济加快复苏，三是推动构建新型国际关系，四是持续深化国际和地区合作，五是主动参与全球治理变革，六是不断促进各国相互理解，七是继续推进构建人类命运共同体。

研讨会由中国国际问题研究院与中国国际问题研究基金会联合举办。

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