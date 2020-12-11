中国驻南非使馆提醒中国公民高度重视防范南非第二波疫情

人民网约翰内斯堡12月11日电（王磊）中国驻南非使馆当地时间10日发布消息，提醒中国公民高度重视防范南非出现的第二波疫情。

据使馆消息，12月9日晚南非卫生部长兹韦利·穆凯兹发表声明，宣布南非已迎来第二波疫情。当天，南非新增确诊病例已超过6000，此前南多地已发生聚集性感染事件，纳尔逊·曼德拉湾、萨拉·巴特曼以及花园大道成为新增感染和致死率最高的地区。穆并表示，此次疫情15-19岁的年轻感染者占绝大多数，这与年轻人聚会饮酒，不佩戴口罩，不遵守防疫措施直接相关。该群体流动性大，且大部分感染者为无症状，卫生部已建议各省控制青少年聚会规模。

随着年底节假日临近，很多人计划走亲访友、家庭聚会或者出行度假。在南非第二波疫情背景下，上述行为将带来严重风险。中国驻南非使馆郑重提醒广大侨胞高度重视节假日期间的防疫工作，过一个健康祥和的节日。

一、密切关注南非卫生部、国家传染病研究所（NICD）等官方机构发布的疫情信息和防控知识，掌握第一手动态和权威信息，不偏听偏信，避免恐慌情绪。

二、避免前往人员密集的地区，不参加大型聚集活动。参加宗教集会、丧葬活动要遵守人数限制。不在海滩、公园等公共场所饮酒。

三、家长要加强对未成年子女的监督，让孩子在假日期间减少聚会，养成佩戴口罩的良好习惯，严格遵守各项防疫规定。

四、非必要、不旅行。尽量避免长途旅行，防止病毒交叉感染。确有必要出行的，要严格做好防护措施。

五、餐饮企业和从业人员，要严格遵守酒类售卖时间规定（仅限周一至周四上午10点至下午6点出售）。严格遵守宵禁规定（晚上10点到次日凌晨4点）。

六、注意疫情期间人身和财产安全，提高警惕，加强防护。

如遇紧急情况，请及时报警并与中国驻南非使领馆、当地警民中心联系。

南非报警电话：10111

南非急救电话：999或082911

外交部全球领事保护与服务应急呼叫中心电话：

0086-10-12308或0086-10-59913991

中国驻南非使馆领保协助电话：0027-12-3428826

中国驻约翰内斯堡总领馆领保协助电话：0027-715111494

中国驻开普敦总领馆领保协助电话：0027-723096634

中国驻德班总领馆领保协助电话：0027-761742938

南非华人警民合作中心电话：011-6229515、6228286

(责编：燕勐、刘慧)