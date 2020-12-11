新华社布鲁塞尔12月9日电 综述：欧洲累计确诊超2000万例 多国出台假期防疫计划

新华社记者

世界卫生组织数据显示，截至欧洲中部时间9日16时22分（北京时间23时22分），欧洲累计确诊新冠病例近2087万例。公共卫生专家呼吁，在开展大规模疫苗接种之前，人们仍需小心谨慎，尤其是圣诞节和新年假期即将到来，若放松警惕，很可能会面临第三波疫情。

第二波疫情得到控制 但病毒传染风险仍在

虽然欧洲第二波疫情基本得到控制，但情况仍不容乐观。欧洲疾病预防与控制中心9日统计数据显示，欧洲累计确诊病例最多的是俄罗斯251.5万例，其次是法国231万例，接下来是意大利、英国和西班牙，均超过170万例。

法国总统马克龙11月曾表示，如果每日新增确诊病例降至5000例以下，将从12月15日起解除“禁足”措施。然而一周来，法国每日新增病例大多超过1万例。总理卡斯泰和卫生部长韦朗近日均对15日达标解禁表示悲观。

意大利9日新增确诊病例12756例，新增死亡499例，这是12月以来单日死亡病例首次降至500例以内。专家说，意疫情第二波峰值已过，新增确诊、重症监护和死亡病例数缓慢下降，但这不值得“沾沾自喜”。

本轮疫情反弹对中东欧国家冲击严重。人口仅400多万的克罗地亚9日新增确诊病例4520例，两周以来的感染率位居欧盟第二高，仅次于卢森堡。保加利亚9日新增确诊3980例，新增死亡146例，两周以来的病亡率达到每10万人27.7例，在欧盟排第二，仅次于斯洛文尼亚的每10万人28.7例。据了解，保加利亚的病床使用已近饱和。

担心重蹈覆辙 多国出台圣诞季防疫计划

欧盟官员承认，欧盟今夏“解禁”过于轻率，导致秋冬季第二波疫情凶猛反弹。如今虽已基本控制住疫情，欧盟委员会建议保持警惕，以免重蹈覆辙。根据欧盟最新防疫战略，圣诞季要继续保持社交距离，减少社会交往，加强检测和病例追踪，同时加强心理疏导。欧盟委员会负责卫生和食品安全事务的委员基里亚基季斯说：“今年挽救生命要优先于庆祝节日。”

意大利帕多瓦大学微生物研究所所长克里桑蒂表示，如何在圣诞和新年假期有效控制病毒传播，是接下来的重大挑战。法国萨尔珀蒂耶慈善医院传染病部门主管科姆7日说，如果节日期间不重视防疫，法国或于明年1月中旬面临第三波疫情。

多国宣布了假期防疫计划：西班牙将平安夜、圣诞节、新年前夜和元旦当天聚会人数上限从6人临时调至10人，但聚会必须在凌晨一点半前结束；德国科学院8日建议，12月24日至明年1月10日暂停公共生活，实行所谓“硬封锁”，假期应避免旅行，只与最亲近的固定人群会面；荷兰首相吕特8日宣布，部分封禁措施将延长至明年1月中旬，家庭访客最多3人，建议民众在家里庆祝圣诞；卢森堡首相贝泰尔9日宣布，餐厅和咖啡馆将一直关闭至明年1月15日。

大规模疫苗接种尚待时日

英国从8日开始为民众接种德国生物新技术公司与美国辉瑞制药有限公司合作研发的新冠疫苗。不过，英格兰国民保健署首席执行官西蒙·史蒂文斯警告说，现在只是迈出了第一步，在实现疫苗大批量供应之前，人们不应放松警惕，仍然要遵守防疫要求。

在欧洲大陆，欧洲药品管理局正在评估包括上述疫苗在内的数款新冠疫苗，预计将在12月29日和明年1月12日分别发布两款疫苗的评估结果，此后欧盟委员会将根据药管局的建议批准合格疫苗在欧盟有条件上市。与此同时，法国、比利时等许多欧盟国家都计划明年1月开始分阶段为民众接种疫苗。

罗马尼亚全国疫苗协调委员会主席格奥尔基策日前表示，罗马尼亚所订购的疫苗储存需要符合零下70至80摄氏度等特殊条件，因而储存中心将设在坎塔库济诺医学开发研究所，由国防部、内务部和卫生部共同负责疫苗安全。

世卫组织总干事谭德塞7日表示，随着各国计划在未来几周和几个月内推出疫苗，他敦促这些国家根据世卫组织免疫战略咨询专家组发布的框架和路线图，优先为最需要的人接种疫苗。（执笔记者：李骥志；参与记者：陈晨、张家伟、李洁、冯俊伟、谢宇智、陈俊侠、孙毅飞、潘革平、张毅荣、林惠芬、于涛、高磊）

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(责编：艾雯、刘洁妍)