摩洛哥与以色列同意建立全面外交关系

新华社华盛顿12月10日电（记者刘品然）美国政府10日宣布，摩洛哥与以色列已同意建立全面外交关系。

美国总统特朗普当天在社交媒体上宣布这一消息。白宫随后发表声明说，特朗普当天与摩洛哥国王穆罕默德六世通电话，支持摩洛哥就解决西撒哈拉问题的提议，并“承认摩洛哥对西撒哈拉的主权”。穆罕默德六世在通话中同意“恢复”摩洛哥与以色列的外交关系，并将扩大经济文化合作以促进地区稳定。

美国总统高级顾问库什纳在随后举行的电话记者会中说，摩洛哥与以色列将分别在特拉维夫和拉巴特重开联络处并有意向在未来互设使馆，两国还将互相允许对方航班飞越各自领空并开通直航。

以色列总理内塔尼亚胡当天发表电视讲话，称以色列与摩洛哥关系正常化协议将带来“历史性和平”。他说，两国将尽快采取行动，建立全面外交关系。

摩洛哥国王办公室10日发表公报说，摩洛哥将与以色列恢复官方联系，并尽快与以色列建立外交关系。穆罕默德六世当天与巴勒斯坦总统阿巴斯通电话，重申摩洛哥坚持在“两国方案”基础上解决巴勒斯坦问题的立场。

在美国撮合下，以色列近期已与阿联酋、巴林签署关系正常化协议，并同意与苏丹实现关系正常化。相关协议遭到巴勒斯坦各方的反对。（参与记者：尚昊、陈斌杰）

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