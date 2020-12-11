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2020年诺贝尔奖颁奖仪式因疫情改为线上举行

2020年12月11日09:09  来源：新华网
 

新华社斯德哥尔摩12月10日电（记者付一鸣）2020年诺贝尔物理学奖、化学奖、生理学或医学奖、文学奖以及经济学奖颁奖仪式因新冠疫情10日改为线上举行，活动地点也首次改在瑞典首都斯德哥尔摩市政厅。

获得今年诺贝尔物理学奖的是英国科学家罗杰·彭罗斯以及德国科学家赖因哈德·根策尔和美国科学家安德烈娅·盖兹；化学奖得主为法国女科学家埃玛纽埃勒·沙尔庞捷和美国女科学家珍妮弗·道德纳；生理学或医学奖被授予美国科学家哈维·阿尔特、查尔斯·赖斯以及英国科学家迈克尔·霍顿；文学奖被授予美国女诗人路易丝·格吕克；经济学奖则由美国经济学家保罗·米尔格罗姆和罗伯特·威尔逊获得。

线上颁奖仪式上播放了瑞典国王卡尔十六世·古斯塔夫的致辞。各奖项的评选委员会代表分别按惯例宣读获奖者的成就。12月6日至9日期间，上述诺贝尔奖得主在各自国家获颁相关奖项。他们的领奖视频于10日在线上颁奖仪式上予以展示。

诺贝尔基金会主席卡尔-亨里克·赫尔丁在致辞中说，虽然新冠疫情致使获奖者无法亲赴斯德哥尔摩领奖，但他很高兴获奖者得以在各自国家领取奖章和证书。

赫尔丁表示，诺贝尔奖表明人类有能力不断寻找解决方案，以应对面临的艰巨挑战。在今年深受新冠疫情影响的时刻，突出科学、文学和人道主义方面的努力显得更为重要。“这些努力激励着我们，并为我们带来未来的希望。”

12月10日是瑞典化学家和发明家诺贝尔的逝世纪念日，每年的诺贝尔奖颁奖典礼都安排在这一天举行。当晚一年一度的诺贝尔奖颁奖晚宴也因疫情取消。今年每项诺贝尔奖的奖金为1000万瑞典克朗（约合118万美元）。

(责编：艾雯、刘洁妍)
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