中国第24批赴刚果（金）维和部队通过首次联合国装备核查 

人民网约翰内斯堡12月10日电（吕强 彭毅）据中国赴刚果（金）维和部队消息：当地时间10日上午，中国第24批赴刚果（金）维和医疗分队通过联合国装备核查，所有项目全部达到联合国核查标准，这标志着第24批赴刚果（金）维和部队的工兵和医疗两支分队先后以优异成绩通过首次联合国装备核查。

据悉，12月9日至10日，联合国驻刚果（金）稳定特派团先后派出7人核查小组对中国第24批赴刚果（金）维和医疗分队进行装备核查，主要对中国二级医院的主装备、自我维持装备和个人装备这3大项15类装备进行核查，涉及医疗、车辆、通信、防卫、仓储和后勤等全方面内容，共计1000余件装备设施。

在对工兵和医疗两支分队的核查中，核查官采用“分队装备核查电子数据采录系统”，利用手持机拍照取证，扫描装备二维码和现场询问等方式，详细核查评估了各类装备的质量数量，维护保养情况和运行状态，以此确认维和分队是否具有相应的执行任务能力。

据了解，自2003年中国首批赴刚果（金）维和部队抵达任务区执行维和任务以来，已坚守任务区17年，共经历23次轮换，千余件各类型装备设施在历批维和官兵手中得到悉心保养和维护，保证了多年来医疗救助、工程建设等各项任务的顺利开展。

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