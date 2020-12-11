来华留学生的二〇二〇记忆

段芳花近照。

杨康在校园留影。

陈文辉（右二）和朋友一起旅游。

罗佩如近照。

白宇新近照。

阮红玲在图书馆。

日前，由教育部国际合作与交流司主办、教育部留学服务中心承办的第四届来华留学生征文暨短视频大赛颁奖典礼在线上举办。

本版今日刊出获奖征文作品，透过这些作品可以看到来华留学生为推动各国与中国人民的相互理解和友谊所作出的贡献，可以看到他们沉浸在中文世界的感悟，可以看到他们和中国结缘的故事，也可以看到他们如何走过了不平凡的2020。

道不尽的唐诗美

段芳花

时间是一支箭，一旦发射就永不回头；时间是一把沙尘，一旦放手就随风而去；时间是一场旅行，一旦启程就只能勇往直前。若虚度光阴，它将留给我们无尽的懊悔；若善待光阴，它将馈赠我们生命的华美。亲爱的朋友们，时间是我们每个人的财富，你会用自己的时间去干什么呢？我用自己的时间悄悄实现自己的梦想，那就是，学好汉语和中国文化，将来回自己的祖国越南当一名汉语教师。

儿时的我就知道，中国是一个有着悠久历史的文明古国，中华民族是一个创造出灿烂文化的民族。2017年，我有幸来到了中国学习汉语。在一次汉语课上，老师为我们讲了一首唐诗，是杜甫的《茅屋为秋风所破歌》，她读得很慢却很动人，让我走进了色彩斑斓的古诗世界，也把我带进了瑰丽神奇的唐诗世界。从此，我与唐诗结下了美丽的缘分。我爱上了唐诗，爱上了书写着唐诗的泛黄的纸张，也爱上了品读那朗朗上口、让人欲罢不能的动人诗篇。

唐诗，是中国文化的瑰丽遗产，是中国带给世界的宝贵艺术财富。诗人把个人情怀与家国情怀寄托在诗句中，词语的精雕细琢让我陶醉，情感的深沉厚重更是深深打动了我的心灵。我爱读诗，但课业繁重，没那么多时间流连在唐诗的世界里。

2020年上半年，突如其来的新冠肺炎疫情将人们困在家中。在那些日子里，有的人苦练厨艺，有的人花式健身，有的人自娱自乐，而我则欣喜地把自己沉浸在了唐诗的世界里。几本唐诗的集子放在案头，每每让我手不释卷，读到精彩处，有时击节赞叹，有时扼腕叹息，有时神游物外，有时潸然泪下，有时慷慨激昂。

每每读懂一首诗，我对汉语的敏感度就会提升一些，想象力也会更丰富一些。诗人杜甫所写的“安得广厦千万间，大庇天下寒士俱欢颜”，有着厚重的人文主义情怀，令人动容；杜牧所写的“蜡烛有心还惜别，替人垂泪到天明”以诗寄情，细腻动人；李白所写的“飞流直下三千尺，疑是银河落九天”让我深知只要插上想象的翅膀，我们的世界可以更大、更美、更神奇；李商隐所写的“春蚕到死丝方尽，蜡炬成灰泪始干”多么灵动深邃；而王翰所写的“醉卧沙场君莫笑，古来征战几人回”又是多么慷慨豪迈；“举头望明月，低头思故乡”，李白用寥寥几笔就勾起了读者的思乡泪；“人闲桂花落，夜静春山空”，王维幽静的山居生活何尝不能让我们收起名利之心、生出归隐之念！

唐诗之美，说不尽，也道不完。

2020，我把时间交给了唐诗，这是一场美丽的邂逅，这是一次心灵的洗礼。当初是我的汉语老师把我带进了唐诗的美丽世界，让我离自己的梦想近一点、更近一点，我希望自己能像老师一样，让自己的学生也邂逅我邂逅过的唐诗，爱上我深爱着的唐诗。

（作者系广西师范大学越南留学生）

我的英雄梦

杨 康

和世界上大多数的孩子不一样，我出生于一个战乱的国家。从小到大，我一直有一个梦想——看到一个和平、安全而发达的阿富汗。在战火硝烟中，我的心里悄悄埋下了出国留学的种子，想到外面更大的世界看看，更想做一个乱世里的英雄，让我周围的一切都能够好起来。

2016年，我获得了到中国实现梦想的机会，第一站便去了魅力之都上海。在同济大学进行预科学习的那一年，我爱上了中国文化。那时候语言学习紧张，我的课余生活被各种各样的中国小说填满。也就在那时候，我迷上了金庸先生的武侠小说。杨康是我最早接触的小说人物之一，于是我也像模像样地给自己取了个中文名——杨康。随着我汉语水平的提高，对小说的理解也越来越深，比起杨康，我更爱侠肝义胆的杨过，不过杨康这个名字已经叫得顺口，就沿用了下来。

2017年9月，我进入中国地质大学（武汉）土木工程专业开始学习。2020年伊始，我的24岁也到来了。按照中国的习俗，这可是我的“本命年”，寒假刚刚开始，我就给自己设定了一个“本命年旅行计划”——想在毕业前更多地了解中国的风光景色、人文地理。

1月20日，我和另外两位同在武汉高校留学的好友开始了上海之行。我们第一站去了母校同济大学，原本打算游完上海再到杭州、重庆，没想到一场突如其来的疫情打乱了我们的计划。在看到武汉将关闭离汉通道的消息时，同行的好友劝我一起直接回国。但是，我却做了一个让他们感到意外的决定：回武汉。

1月25日，在我们学校留学生大明的号召下，留学生们自发成立了一个志愿者组织——“钢铁侠”志愿服务队，在老师们的指导下，为留校的437名留学生提供服务和帮助。看到这个消息，我激动不已，立马报名加入了“钢铁侠”志愿服务队。从开始到尝试，再到日复一日的坚持，我们逐渐找到了行动的方向。

让人欣慰的是，在所有人的共同努力下，武汉跨过了疫情的严冬。我们的努力也没有白费，整个学校的留学生没有一例新冠肺炎感染病例，大家都健健康康、快快乐乐地看到了黄鹤楼上再次亮起的明灯。而我，在脱下防护服、摘下护目镜的那一刻，感受到了勇气和担当赋予的力量。

后来，有记者采访我们，还有同学在看到我们时，都直呼我们这些志愿者为“英雄”。这就是我心心念念的“英雄梦”吗？我曾无数次盼望成为的那个角色，我内心执着已久的情怀，竟然在这一刻变成了现实！

可比起周围的人，我做的这些小事又算得了什么呢？奋战在一线的英雄医护人员，用自己的身躯筑起健康的防线；英雄的武汉人民众志成城，抗击疫情；英雄的中国，在自己抗疫的同时还对世界伸出援手，我的祖国也获赠了来自中国的医疗用品……

不忘初心，方得始终。我怀揣着一个英雄梦而来，也会把我的英雄梦继续下去。

（作者系中国地质大学（武汉）阿富汗留学生）

方块字里读中国

陈文辉

中国，一个具有悠久历史的东方文明古国，我对于它的认识始于一个个不重样的方块字。点、横、撇、竖、捺是我在中文读写课上对汉字构成的基本认识，随着学习持续不断深入，我认为中文是非常美的语言，每一个汉字都非常深奥，三字经、五言绝句、七言律诗，不同个数的汉字排列组合成富有东方韵律的作品。

“举头望明月，低头思故乡”是我读到的中国人对于思念家乡的简单告白，情真意切。初到中国留学的时候，人生地不熟的我，语言无法沟通，听不懂别人在讲什么，别人也不懂我在讲什么，我无比思念家乡，可是当我想到选择到中国留学的初衷，就下定决心不论遇到什么困难，都要坚持努力学习。

在桂林电子科技大学学习中文期间，我有一个非常好的语言环境，学校安排的课程合理，教学内容很贴近日常生活，学生们都能学以致用。我一个汉字一个汉字地去认识，同时理解每个汉字背后的含义，每天进步一点点，让我越来越爱上中文，渐渐体验到了“书中自有黄金屋，书中自有颜如玉”的含义。

“山重水复疑无路，柳暗花明又一村。”这是我读到的中国人关于直面苦难、勇于开拓终将迎来美好明天的乐观精神。2020年，一场突如其来的新冠肺炎疫情打乱了中国人民的平静生活，我看到身边的老师带给外国留学生的温暖，看到中国人民团结起来抗击疫情的努力，看到中国和世界分享抗疫经验、及时伸出援手的责任和担当……由此，我更加深入了解了中国，体会到了在中国学习的幸福感。

我相信每一个人都拥有自己的梦想，梦想像一个指南针，为拥有梦想的人指引方向；梦想也像一个灯塔，闪烁着光芒，照亮了追梦者前进的道路。每个拥有梦想的人，都需要通过自己的努力来实现心中的梦想。而实现梦想需要脚踏实地、一步一个脚印、坚持不懈。在中国留学的经历让我更加坚定了心中的梦想，那就是学好中文，成为中国和泰国的文化交流使者。

中泰两国友好关系历史悠久，源远流长，经贸、人文等领域的交流与合作不断增强。希望我能够学好中文，为中泰友好关系不断发展贡献自己的一份微薄之力。

（作者系桂林电子科技大学泰国留学生）

和春天有个约会

罗佩如

“小时候觉得2020好遥远，想象那无限的变迁，总是忍不住想要拨快时间，去拥抱盼了很久的春天。”如今终于到了2020年，可它却是不寻常的一年。新冠肺炎疫情全球蔓延，人们担忧着，每天刷屏关注着最新疫情动态。

我一直对武汉这座城市充满感情，2020年年初武汉的疫情牵动着我的心。疫情之下，一座千万人口的城市一下子静了下来。一个不平常的春节过后，武汉面临医疗用品等物资缺乏情况，全国各地纷纷支援武汉的画面令人感动；无数白衣战士拼尽全力在阻击疫情，令人敬佩。除此之外，还有无数的工人师傅，放弃休假抵达疫情一线，“火雷速度”饱含着中国建筑工人的辛勤奋斗，他们与疫情赛跑，争分夺秒筑就了医院，让更多患者能及时地得到救治。

我被武汉这座英雄的城市所感动，被中国这个英雄的国家所感动。

当疫情在全球蔓延时，中国助力全球抗疫斗争。我们学校给身在海外的国际学生寄口罩，关心学生的健康，老师们帮助学生解决各种问题。作为留学生的我，感受到学院对留学生满满的关爱，更要以百倍的热情全身心投入学习，希望不辜负老师和学校的培养。

当周围的国家“生病”时，中国及时伸出了援助之手，向伊朗、巴基斯坦等国捐赠了口罩、核酸检测试剂盒等，并向多国派遣医疗专家组，其中也有我的国家——柬埔寨。中国将防疫抗疫经验带到我的祖国，医疗专家组还深入医院，与医务工作者交流。

看到中国送来的柬埔寨急需的抗疫医疗物资包装纸箱上的“守望相助、中柬同心”字样，我十分感动。感谢中国在我们最需要的时候伸出援手。这份恩情，我们永远铭记于心。

虽然疫情的到来让大家犹如身处黑暗寒冷的冬天，但是我坚信，春天一定会来！

（作者系北京工业大学柬埔寨留学生）

（本版图片均由教育部留学服务中心提供）

把自己“栽种”在东方

白宇新

我从土耳其来到中国已近14年。14年中，在古城西安，我从一名青涩的学生成长为一位土耳其语教师。关于我的中国生活，关于我和西安外国语大学的故事，我有说不完的话。日久情深，中国已经成了我的第二故乡。这里的一草一木，这里的风土人情，都是我在此深深扎根的原因。

我在西安外国语大学留学6年，硕士毕业留校任教至今。开始是老师们口中的“小白”，后来成为学生们喜欢的白老师，掐指算来，我当老师也已8年。

中国人常说“十年树木，百年树人”。我的小树苗们如今已枝繁叶茂，花开朵朵，这是我最骄傲、最有成就感的事。课堂上，我比较严厉，学生们会对我产生敬畏之情，但是他们清楚这是我对他们负责；一到课下，那气氛就不一样了，我会和学生一起吃泡馍、去郊游野餐，也会邀请学生到家里做客，一起做中国美食和土耳其甜点，交流中土文化。每一届的学生既是我的学生，也是我的朋友、家人。

真正根植在我精神世界中的，将我的血与肉融进这片土地里的，是这里的人和事。教师这份工作带给了我温暖，让我有了在这里长久留下的念头。从一开始在三尺讲台上授课时的青涩紧张到现在授课时的轻松熟练；从一开始小心翼翼和学生建立信任关系到现在可以用自己的热情和态度去培育他们，一步步走来，都倾注了我的心血，洒下了我的汗水和泪水。西安这座城市里的一栋栋建筑，一张张熟悉的面孔，仿佛本身就生长在我的世界里，烙印在我的脑海里，对其的熟悉程度甚至超过我的家乡。

2013年，我把爱人接到中国。2016年，我们的儿子小小白出生在西安。冥冥之中，我知道我与这个国家、这座城市永远也分不开了，这里就是我的第二个家乡。我的整个青春、我的亲人、我的朋友，我的一切都扎根在了这里，这是这片土地所赠予我的一种故土难离的情怀。

我在西安已经生活了近14年，我还会继续在热爱的讲台上耕耘。时间只会使我的根扎得更深，感情变得更浓。这些年来我去过中国的许多地方，见证了中国的发展和变化。十几年来，我一直生活在西安，汲取着这座城市的文化气息，我也正在变成一个地道的西安人。大到西安的各类景点、风俗小吃，小到西安的公交线路、方言习俗，我多少都了解一些，而这种了解使我真正感受到了当地文化的魅力，同时也想将它发扬传播出去。

我深深热爱着的中国，我想向全世界称赞的中国，我把一切都留在了这里的中国，就是我的第二个故乡。

我把自己“栽种”在这片土地上，沐浴着深情，幸福成长。

（作者曾在西安外国语大学留学，如今系该校教师。）

武汉和我的青春时光

阮红玲

我是一位热爱中国文化，尤其是中国古代文学的越南姑娘，来武汉至今快3年了。虽然时间不是很长，但对我来说，这段时间足够点燃自己内心求知若渴的火焰。

当我写下这段话的时候，我怀旧的心也回到来武汉的第一天。我仍然记得来到武汉的第一个清晨，打开窗户，外面是绿树成荫的校园，天气十分凉爽。有机会来到中国，尤其能到华中师范大学读书，是我学习生涯中最大的愿望。从高中的语文课和大学中国古代文学教材中，我早已对武汉有所了解。武汉不仅是九省通衢，还是伯牙子期“知音”故事的发生地、黄鹤楼的所在地。到武汉的第二天晚上，我望着窗外的月亮，那里正是黄鹤楼的方向。那一刻，我意识到我的来华留学梦想实现了，好神奇啊！

一年之中有春夏秋冬，四季交替。在武汉，我感受到了四季的魅力。春天，是樱花盛开的季节，武汉美成一幅画，令人心动；秋天到来，黄叶与红叶也跟着来了，“红叶似火，黄叶如金”是武汉赏秋的最佳美景；冬天来临， 对于一个来自东南亚国家的姑娘，非常期待能看到一场大雪。武汉没有辜负我的希望，在去年冬天，我终于看到了雪。

如果你曾去过武汉，我相信你会像我一样深爱武汉。武汉不仅是著名的风景名胜之城，这里的人们更美。老师们非常体贴、周到，我从未忘记当我学完汉语课的时候，与班主任老师的拥抱。那一刻，我内心生出一种温暖的情感，就像亲情一样。华中师范大学文学院中国古代文学专业的老师们，有着深厚的专业素养，他们对学生的指导和关怀，也给我留下了深刻的印象。

武汉已经成为我青春的一部分。对我而言，武汉更是一座英雄的城市。面对突如其来的新冠肺炎疫情，武汉人民众志成城、团结一致抗击疫情的精神令我感动，也更加热爱这座城市。

虽然因为疫情原因，我暂时不能返校，但我仍然喜欢看着月亮，常常朗读李白的《黄鹤楼送孟浩然之广陵》。我对这首诗中的地名非常熟悉，因为武汉早已成为我的第二故乡。

武汉，等我回来吧！

（作者系华中师范大学越南留学生）

(责编：艾雯、刘慧)