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美国新冠肺炎确诊病例超1555万 首次单日死亡逾3000例

2020年12月11日08:41  来源：人民网-国际频道
 

人民网华盛顿12月10日电（记者李志伟）据美国约翰斯·霍普金斯大学发布的全球新冠肺炎数据实时统计系统，截至美国东部时间12月10日晚6时，全美共报告新冠肺炎确诊15550786例，死亡291754例。过去24小时，美国新增确诊213695例，新增死亡3732例。

美国有线电视新闻网报道说，美国新冠肺炎疫情单日死亡病例9日达到创纪录的3124例。这是美国新冠肺炎疫情暴发以来，首次单日死亡病例超过3000例。这超过了“9·11”恐怖袭击事件造成的死亡人数。

与此同时，截止9日，美国新冠肺炎住院患者人数达106688，继续创下新高。过去7天的平均单日死亡病例达2249例，也超过了今年4月的最高点。

美国卫生与公众服务部发布的最新数据显示，上周至少有200家医院满负荷运转。美国有三分之一的医院的重症监护病床（ICU）占用率超过90%。

美国有线电视新闻网引用医学专家的话说，由于感恩节后确诊病例激增，导致住院患者人数和死亡病例均创下纪录，而这些数字还将继续恶化。

“情况真的很糟糕。”布朗大学公共卫生学院院长阿希什·杰哈说，过去数周，人们看到的是感染病例急剧上升。随之而来的是住院患者人数上升，然后是死亡病例增多。

(责编：燕勐、刘慧)
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