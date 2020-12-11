为全球知识产权发展贡献中国力量(和音)

12月7日，世界知识产权组织发布的《世界知识产权指标》年度报告显示，2019年中国国家知识产权局受理的专利申请数量达到140万件，继续排名全球第一，是排名第二位国家专利申请数量的两倍以上。报告同时注意到，中国正在着力引导知识产权向提高质量转变。这既彰显了中国创新的强大实力与潜力，也体现出中国对知识产权保护工作的高度重视。

“知识产权保护工作关系国家治理体系和治理能力现代化，关系高质量发展，关系人民生活幸福，关系国家对外开放大局，关系国家安全。”近日，中共中央政治局就加强中国知识产权保护工作举行第二十五次集体学习，习近平总书记在主持学习时再次强调知识产权保护工作的重要性。

中国知识产权事业不断发展，走出了一条中国特色知识产权发展之路。党的十八大以来，中国把知识产权保护工作摆在更加突出的位置。党的十九届五中全会《建议》对加强知识产权保护工作提出明确要求。世界知识产权组织前总干事高锐认为，中国将知识产权置于战略高位，在各个经济领域都注重知识产权保护，并持续数十年表现出长期政策决心，这些经验值得与其他国家分享。

经过多年努力，中国知识产权保护工作取得了历史性成就，中国已成为名副其实的知识产权大国。2019年中国有效发明专利拥有量达186.2万件，每万人口发明专利拥有量达到13.3件；中国通过《专利合作条约》途径提交专利申请5.9万件，跃居世界第一。今年前10个月，中国发明专利申请量达123.2万件，同比增长11.2%，《专利合作条约》国际专利申请受理量5.5万件，同比增长23.5%，均实现了疫情影响下的逆势增长。“中国专利申请量升至世界第一，是中国推动科技创新和知识产权保护的结果。”总部位于比利时布鲁塞尔的中欧数字协会主席路易吉·甘巴尔代拉表示。

创新是引领发展的第一动力，保护知识产权就是保护创新。世界知识产权组织发布的2019年《世界知识产权指标》年度报告指出，全球创新活动一大发展趋势是，在地域上越来越向包括中国在内的5个国家的大城市热点地区集中；该组织发布的2020年全球创新指数报告显示，中国的创新力排名为第十四名，位居中等收入经济体首位。中国即将进入新发展阶段，进一步加强知识产权保护工作，进一步激发创新活力，将为贯彻新发展理念、构建新发展格局、推动高质量发展提供有力保障。

中国始终坚持人类命运共同体理念，坚持开放包容、平衡普惠的原则，深度参与世界知识产权组织框架下的全球知识产权治理，推动完善知识产权及相关国际贸易、国际投资等国际规则和标准，推动全球知识产权治理体制向着更加公正合理方向发展。中国已加入几乎所有主要的知识产权国际公约，与全球80多个国家、国际组织或区域性组织建立了合作关系。今年7月，第十三次中美欧日韩知识产权五局合作局长会议以视频形式召开，会议通过的“局长联合声明”表示，将继续在应对疫情以及激励推动创新方面采取措施并分享最佳实践，以支持创新者和国际知识产权界为经济和社会复苏作出贡献。今年9月，中国同欧盟共同签署《中欧地理标志协定》，进一步拓宽了中欧知识产权保护合作领域。

中国正在从知识产权引进大国向知识产权创造大国转变，知识产权工作正在从追求数量向提高质量转变。作为全球科技创新的重要力量，中国愿同各国一道，继续加强科技创新与合作，积极参与全球知识产权治理，为全球知识产权平衡、包容、可持续发展作出更多贡献。

《 人民日报 》（ 2020年12月11日 03 版）

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