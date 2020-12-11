提高旅客出入境通关效率 南非将推出在线健康问卷

人民网约翰内斯堡12月10日电（王磊）据南非政府10日消息，卫生部计划推出一项新的在线安检试验项目，旅客在抵达入境口岸前即可通过个人电子设备填写所需的旅行健康问卷（THQ）。

据卫生部介绍，从纸质筛查系统向数字化筛查解决方案的转变将分阶段进行。基于网络的旅行健康问卷平台将补充和加强入境口岸现有的筛查和监测方法，为旅行者提供更好的用户体验，在旅行前即可通过个人设备完成问卷填写。一旦完成在线审核，旅客将收到唯一的号码，他们可以向各入境口岸的卫生官员出示该号码，提高通行效率。

卫生部表示，通过该试点项目将在未来为进出南非的国际旅客引进一个数字化的检查系统。截至2020年12月17日，抵达O.R坦博国际机场的国际旅客、从开普敦国际机场出发的国际旅客、通过Beit Bridge陆路边境入境的国际旅客和通过Maseru Bridge陆路边境出境的国际旅客将完成基于网络的旅行健康问卷。此外，用于新冠肺炎筛查的纸质系统将继续在所有其他运营入境口岸运行。

卫生部还表示，这一系统将在协助港口卫生部门进行旅客管理、识别潜在高危旅客以及紧急情况应对等方面发挥关键作用。

在整个系统的开发过程中，个人信息的安全是首要任务之一，该系统始终保护所有旅行者的个人信息。如果出现阳性病例，该系统将协助识别与阳性病例相邻的潜在接触旅客，进一步协助更好地追踪接触者。

据悉，这一系统将于12月15日中午启用，让旅客在出行前填写网上表格，网址为https://sa-covid-19-travel.info/。

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