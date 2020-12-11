也门政府与南方过渡委员会同意履行利雅得协议军事条款

新华社开罗12月10日电（记者王尚）亚丁消息：也门政府和南方过渡委员会10日同意履行双方此前签署的利雅得协议中的军事和安全条款，为建立也门联合政府扫清障碍。

一名不愿透露姓名的也门政府官员说，沙特阿拉伯主导的多国联军高级官员10日前往也门南部阿比扬省，与也门政府和南方过渡委员会的军事官员会谈，协调双方军队在阿比扬省交战区撤离并重新部署事宜。根据会谈结果，沙特官员将监督双方重新部署军队。

驻阿比扬省政府军发言人阿明·侯赛因向新华社证实，政府军部队将从海滨城市舒格拉撤出。南方过渡委员会的部队将从亚丁撤出。

一名也门政府官员在接受新华社采访时说，新的“权力分享”政府名单已经完成，将在部队重新部署和结束武装冲突后正式对外公布。

另据沙特通讯社援引多国联军消息人士的话报道，多国联军将从10日起监督南方过渡委员会下属武装力量撤出包括亚丁在内的多个地区，并继续支持也门安全部门维护稳定和打击极端组织。也门联合政府名单将在撤军完成后的一周内公布。

2017年，遭也门总统哈迪罢免的亚丁省省长祖贝迪联合南部部落、部分军政领导人组建南方过渡委员会，寻求南部地区独立。2019年8月，南方过渡委员会武装与也门安全部队发生冲突。同年11月初，双方在沙特首都利雅得签署一项权力分配协议，同意共同组建新政府，但协议迟迟得不到落实。今年4月，南方过渡委员会宣布在也门南部各省实行自治。7月，也门政府和南方过渡委员会接受沙特提出的旨在加快执行利雅得协议的新机制，内容包括双方维持停火以及南方过渡委员会放弃自治。（参与记者：涂一帆）

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