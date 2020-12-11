欧洲专利局：中国第四次工业革命相关技术专利申请数增长迅速

人民网布鲁塞尔12月10日电（记者张朋辉）欧洲专利局10日发布的一项研究显示，全球范围内第四次工业革命相关技术的创新显著加快，中国相关技术的国际专利申请数量增长迅速。

这项名为“专利和第四次工业革命——助力数据驱动经济的全球技术趋势”的研究显示，全球范围内第四次工业革命技术的创新显著加快。2010年至2018年间，全球物联网、大数据、5G和人工智能等技术专利申请量年均增长近20%，是所有技术领域平均增速的5倍左右。

欧洲专利局主席安东尼奥·坎皮诺斯表示：“高速无线互联网、大数据、人工智能等技术正在改变全球经济并对制造业、医疗保健、交通运输等诸多行业产生深远影响。”

欧洲专利局的研究显示，中国第四次工业革命相关专利增长最强劲，已经成为第四次工业革命技术专利的全球领先者之一。2010年至2018年，中国相关技术专利申请数量的年均增长率为39.3%，是全球平均增速的两倍。2018年，中国第四次工业革命相关领域专利集群为6307件，仅次于美国、欧洲和日本。

从具体排名看，深圳和北京在全球第四次工业革命专利集群分列第五位、第八位，中国信息通信研究院在全球十大大学和研究机构专利集群中排名第五，而华为和中兴2010年至2018年相关专利集群在全球企业中的排名中分别是第五名、第十四名。

(责编：燕勐、刘慧)