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中国常驻联合国副代表呼吁国际社会为阿富汗和谈创造有利环境

2020年12月11日08:03  来源：新华网
 

新华社联合国12月10日电 中国常驻联合国副代表耿爽10日在联合国大会审议阿富汗问题会议上发言，呼吁国际社会为阿富汗和谈创造有利环境，帮助其改善安全环境。

他说，今年9月，首次阿富汗人内部谈判启动，为结束延宕多年的冲突战乱打开机会之窗。中方欢迎谈判双方日前就谈判准则达成一致，希望双方巩固良好势头，继续显示积极建设性姿态，相向而行，争取早日找到政治解决阿富汗问题的有效方案。

他说，国际社会应充分尊重阿富汗人民意愿，为和谈顺利进行创造有利环境，确保谈判进程“阿人主导、阿人所有”。任何外部力量都不应强加于人，更不应借机谋取私利，操弄谈判进程。外国部队从阿富汗撤军应本着有序、负责任的原则，避免留下安全真空，损及阿富汗及地区国家利益。外国驻军在阿富汗的各种犯罪行为应被彻底追查，有关人员应被绳之以法。

他说，中方一贯支持阿富汗和平和解进程，通过“上海合作组织-阿富汗联络组”“中阿巴三方外长对话”等机制，积极劝和促谈，为促进阿富汗人民实现包容性和平和解发挥建设性作用。中方将一如既往继续做阿富汗和平和解进程的支持者、斡旋者和便利提供者。

他说，国际社会应为阿富汗国家安全部队能力建设提供培训、资金和技术支持，帮助阿方有效应对恐怖主义、跨国犯罪和毒品走私等威胁。中国一直通过双多边渠道帮助阿方加强反恐能力建设，支持阿富汗打击恐怖主义，维护国家安全。

他说，发展是解决一切问题的总钥匙。阿富汗实现可持续和平离不开经济社会发展。国际社会应支持阿富汗参与区域合作与互联互通，帮助阿释放地缘优势，早日摆脱贫困束缚，实现稳定与繁荣。中方将本着共商共建共享原则，继续同阿方推进“一带一路”建设，为加强区域经济融合，促进各国共同发展作出贡献。

他说，国际社会应帮助阿方尽快控制新冠疫情，推进经济社会复苏。中方已向阿方提供多批抗疫物资援助并派出医疗专家组，将继续为阿方抗击疫情、促进经济社会发展提供力所能及的帮助。

(责编：艾雯、刘洁妍)
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