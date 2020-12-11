阿雷西博射电望远镜垮塌受关注

近日，位于美属波多黎各的阿雷西博天文台的射电望远镜因结构失控而垮塌，引发多方关注。此前，负责管理该望远镜的美国国家科学基金会宣布，阿雷西博望远镜将退役，并以可控方式拆除。

阿雷西博望远镜建成于1963年，口径305米，曾是世界最大的单口径射电望远镜。美国科学新闻网指出，过去57年来，世界各地的科学家一直使用阿雷西博望远镜研究遥远行星，发现潜在的危险小行星并寻找可能存在的地外生命。从太阳系小天体到遥远的太空深处的脉冲星，阿雷西博望远镜曾见证众多“人类第一次发现”。

自建成以来，阿雷西博望远镜数次遭飓风、地震冲击。近年来，因为日常检修和维护费用常常无法及时到位，阿雷西博望远镜开始出现各种异常状况。今年8月和11月，望远镜的辅助钢缆和主钢缆先后断裂。11月19日，美国国家科学基金会进行评估后认为，阿雷西博望远镜已无法安全维修，将以可控方式拆除。但拆除工作尚未实施，望远镜的接收平台突然坍塌，砸毁下方球形反射面。

美国国家射电天文观测台主任比斯利说：“这对科学界来说是一个巨大损失。阿雷西博望远镜曾帮助天文学家取得了一些惊人的科学成就。”

作为波多黎各标志性景观，阿雷西博望远镜是热门旅游景点，还曾是一些著名电影的取景地。美属波多黎各基金会项目经理阿亚拉说，在2017年飓风“玛丽亚”袭击波多黎各前，阿雷西博望远镜每年吸引约10万名游客，是当地重要收入来源。阿雷西博望远镜坍塌将使天文台周边酒店、餐饮等行业面临经济损失。

据美国有线电视新闻网报道，有网友发起“重建阿雷西博望远镜”请愿书，呼吁在原地重建一个功能更强大的新型望远镜。也有一些科学家呼吁，要加强基础设施建设，更好保护科学设备。

（本报华盛顿12月10日电）

《 人民日报 》（ 2020年12月11日 15 版）

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