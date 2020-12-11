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“平凡英雄”带来感动（患难见真情 共同抗疫情）

本报驻法国记者  葛文博

2020年12月11日06:09  来源：人民网－人民日报
 

　　不久前，一场特殊的邮票发行仪式在法国巴黎蓬皮杜欧洲医院举办。警察、邮递员、超市收银员、垃圾清运工、货车司机等不同职业的代表参加了仪式，他们是此次发行的“同心抗疫”主题邮票的主角——抗击疫情的“平凡英雄”。

　　疫情防控期间，法国各行各业都行动起来，维持社会生活正常运转，其中不少人冒着生命危险。为感谢他们的付出，法国邮政集团决定在年度发行计划中添加“同心抗疫”主题，邀请医护、交通运输、市政管理等行业代表，共同为邮票发行揭幕。

　　这套“同心抗疫”主题邮票共12枚，分为“护理”“支持”“维护”三大主题，印有普通民众在抗疫期间坚守工作岗位的场景，致敬那些“平凡英雄”：准备实施急救的医生、奔波的邮递员、采摘蔬菜的农民……邮票虽小，寓意无限。

　　为了让人物形象鲜活起来，邮票的设计者海曼花了不少心思。海曼特别注意画面人物的眼神描绘，邮票中人物的目光坚定有力。法国邮政集团总裁瓦尔表示，邮票是传递历史和文化的重要媒介，“今天你们有了自己的邮票，你们的奉献精神值得永远铭记！”

　　“生活还将继续，我们必将战胜疫情。”巴黎大众运输公司公交车司机佐拉表示，这套邮票是对人们在疫情防控期间坚守岗位的肯定。

　　邮票推出后广受好评。有法国网友评价道：“我们感谢和铭记这些‘平凡英雄’的伟大奉献。”

　　（本报巴黎12月10日电）


　　《 人民日报 》（ 2020年12月11日 15 版）
(责编：杨光宇)
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