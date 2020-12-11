泰国加快扶贫步伐（国际视点）

孔敬府邦农县的贫困户在政府帮助下养鸡、养鱼、种菜，生活得到改善。图为驻村官员（左）指导村民种菜。

本报记者 孙广勇摄

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消除贫困，是各国人民的共同愿望。近年来，泰国积极借鉴中国经验，通过成立减贫委员会、扶贫官员下乡、设立农村基金、发展农村经济等多种措施，找准贫困根源并提供有针对性的帮扶，越来越多贫困人口实现脱贫。

“泰国正积极借鉴中国的精准扶贫模式，探索自身的减贫道路。”泰国经济社会发展委员会副秘书长吉楠吞近日对本报记者表示，中国为全球减贫作出巨大贡献，中国减贫经验非常值得学习。

“结对子扶贫”改善农村贫困面貌

在泰国东北部孔敬府邦农县侬诺康村，40多岁的苯颂告诉记者，在驻村扶贫官员的指导下，他们家养鸡、养鱼、种菜，除了自己吃，还可以拿出去卖，家庭收入不断提高。

这里的许多贫困户开始发展科学种植养殖，满足了基本生活需求。扶贫官员还帮助联系企业，以保护价收购附加值高的农作物，寻找低息贷款发展当地旅游，逐步增加贫困户的收入。

泰国内政部将人均年收入低于3.8万泰铢（1元人民币约合4.6泰铢）的人员确定为帮扶对象。按照内政部制定的脱贫指南，泰国各地由府尹牵头、府社区发展局负责，成立减贫委员会，通过扩大就业、推动乡村发展，实现贫困户脱贫。

侬诺康村贫困户汕迪的儿子颂吉参加了政府为村民提供的工种技术培训。颂吉学会摩托车修理后，扶贫官员把他推荐到镇上的修理店打工。有了稳定的收入，家里的生活也逐渐好起来。

“多亏了‘结对子扶贫’项目，我们掌握了谋生的技能。”苯颂说，以前经常吃了上顿愁下顿，现在每个月还能存上近2000泰铢。

“找准贫困根源，帮助贫困户找到靠自身发展的途径很重要。”孔敬府府尹颂萨说，孔敬府一共选派700多名官员下乡，一名官员负责两个贫困户，帮助他们找工作、学手艺，改善贫困面貌。“我们对贫困户从健康、生活条件、教育、收入、接受政府服务等多方面进行评估。针对不同的方面，我们提供相应的扶持帮助。”

“一村一品”“农村基金”助力农户增收

2007年，泰国政府成立专门委员会，开始推行“农村基金”计划，推动农业生产和提高农村生产力水平。在计划实施期间，全国7万多个村庄都能获得约100万泰铢的发展基金。村里成立基金管理委员会，研究确定投资项目、向市场推广产品，基金绝大部分投入到农业生产中。

目前，“农村基金”规模不断扩大，得到多部门的支持。泰国总理巴育多次强调，期待“农村基金”计划能够成为推动国家经济增长的重要力量，不断改善农民家庭收入结构。

据了解，泰国各地一般将脱贫过程细分为4个步骤：首先找到目标人群，然后根据贫困户的长处和发展机会建立发展目标；接着寻找资金帮助，实施脱贫管理运营，并在整个过程中持续关心接触贫困户，及时调整方向，寻找最合适的脱贫方法；后期持续跟踪脱贫成果。

泰国政府还加大力度扶持“一村一品”计划，推广世代相传的传统手工艺品和特色农产品。这项于2001年启动的计划已覆盖全国5000多个乡，至少120万农户从事“一村一品”的各种手工业和工业活动。

在东北部乌汶府萨颂村，在政府支持下，当地传统工艺铜锣不仅在泰国销售，还出口海外。制作铜锣的老艺人猜瓦向记者透露，他每月都有好几万泰铢的收入。村里一些家庭还开办了民宿，收入大大增加。村长披尼楠告诉记者，以前村子里的年轻人都去曼谷打工，现在村里的民俗旅游产业发展起来了，村子里又重新热闹起来。

泰国国家区域发展改革委员会主席阿披查德表示，“一村一品”项目已成为助力普通民众增收创收的一项重要政策措施。

中国精准扶贫理念提供重要借鉴

吉楠吞告诉记者，泰国借鉴中国精准扶贫理念，找准贫困人口、贫困根源，帮助贫困户脱贫。他说，2019年泰国贫困人口占总人口的6.24%，贫困率近年来整体呈下降趋势。这与政府对贫困人口持续、全面的帮助密切相关，其中中国经验提供了重要参考。

孔敬府官员专门赴中国参观学习脱贫经验，返回泰国后制定了符合当地实际的“结对子扶贫”项目，帮助贫困户制定个性化的脱贫方案。“选派扶贫官员下乡的做法在泰国尚属首次。”在侬诺康村驻村扶贫的孔敬府邦农县农业局官员塔纳功说，孔敬府参照中国为贫困户建档立卡的做法，深入贫困家庭统计家庭人口、职业、收入、主要劳动力的职业技能水平、致贫原因等。在做好这些调研后，扶贫官员会研究怎样对他们提供有针对性的帮扶。“在扶贫过程中，我们要求扶贫官员与贫困户同甘共苦，每次到村子里，就是‘听问题，找方法’，”颂萨说，“这些都是从中国学习到的经验。”

泰国社会发展与国民安全部部长朱迪介绍，泰国学习了中国多部门统筹协作的方法，整合各部委资源对贫困人口提供有针对性的扶持。巴育总理要求每位内阁成员对口负责2—3个府，探索、推广中国的扶贫方式。内阁部长负责督促对口府的扶贫措施落实情况，保证相关的措施都能很快到位。

“贫困问题是很多国家面临的共同课题。今年，中国消除了绝对贫困和区域性整体贫困，泰国也在加快减贫步伐，推动农村地区基础设施建设和经济发展，努力缩小贫富差距。”朱迪说，“泰国正在学习中国经验，探索泰国扶贫道路。”

（本报曼谷12月10日电）

《 人民日报 》（ 2020年12月11日 15 版）

(责编：杨光宇、曹昆)